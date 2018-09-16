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سيــارات
درشال تعتمد ماجيستك موزعًا لسيارات DFLZ الكهربائية
الأحد 16 سبتمبر 2018 02:00 م
سيارة درشال الكهربائية
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سيارة درشال الكهربائية
أحمد عوض:
اعتمدت شركة درشال للصناعة -وكلاء سيارات DFM، وDFLZ الكهربائية- "ماجيستك" موزعًا لسيارات DFLZ.
وأوضح حسن الدسوقي، رئيس مجلس إدارة درشال للصناعة، أن شركته بدأت فى تنفيذ خطتها الخاصة باعتماد الموزعين، بالتزامن مع إعلان فتح باب الحجز على السيارات الكهربائية بالسوق المحلية.
يذكر أن درشال للصناعة أعلنت عن فتح باب الحجز على طراز الميني فان "M50" الكهربائية، بسعر 498 ألف جنيه خلال الأسبوع الماضى.
وكشف الدسوقي، عن سعى شركته لطرح فئة جديدة من طراز الميني فان "M50" الكهربائية التي تقطع مسافة 300 كيلو بالشحنة الواحدة، إضافة الى إطلاق فئة أخرى من طراز S5" بمعدل تشغيل للبطارية يصل الى 410 كيلو، بهدف زيادة المبيعات لـ 3000 سيارة خلال العام اﻷول.
وأشار إلى أن شركته فى طريقها لإنهاء إجراءات شحن خطوط الإنتاج والمعدات، الخاصة بتصنيع البطاريات الكهربائية محليًا على خطوط إنتاج مصانع الهندسية لصناعة السيارات، مبينًا أن درشال تعد لعقد مؤتمر صحفي للكشف عن خطتها الإنتاجية المرتقبة بنهاية الشهر الحالي.
ولفت إلى أن الشركة ستبدأ في إنتاج الشاحنات والشواحن الكهربائية ضمن المرحلة اﻷولى لمشروع التجميع، على أن يتبعها تصنيع الطرازات اﻷخرى، أبرزها "X5" خلال الفترة المقبلة.
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