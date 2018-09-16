EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
عقـــارات
رئيس الحكومة: لن نسمح بالتأخير في تسليم الأسمرات 3.. والعمل على مدار الساعة
الأحد 16 سبتمبر 2018 12:39 م
رئيس الحكومة يتفقد مشروع الأسمرات
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
رئيس الوزراء: 97٫4% نسبة إنجاز 7400 وحدة سكنية و176 تجارية بـ"الأسمرات3"
مدبولى: 97.4% نسبة إنجاز 7400 وحدة سكنية بـ"الأسمرات 3"
رد رئيس حي الأسمرات على التظاهرات المطالبة بإلغاء الـ300 جنيه إيجار
رئيس الحكومة يتفقد مشروع الأسمرات
- إنشاء 7304 وحدات سكنية بقيمة 580 مليون جنيه
المال - خاص
أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، جولة تفقدية بمدينة الأسمرات بالمقطم.
وخلال الجولة، طالب مدبولى مسئولى محافظة القاهرة بسرعة الانتهاء من مشروع الأسمرات 3، قائلًا: "لن نسمح بأى تأخير"، موجهًا بالعمل على مدار 24 ساعة، خاصة بعد سداد كل المستحقات المالية للشركة المنفذة للمشروع.
وأشار الدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان للتنمية العمرانية، إلى أن المرحلة الثالثة من المشروع التي يتم تنفيذها، تتضمن إنشاء 7304 وحدات سكنية بقيمة تقديرية 580 مليون جنيه، وتوصيل المرافق لهذه الوحدات "مياه- صرف صحي- طرق- كهرباء".
وتحتوي المرحلة على إقامة مخبز سعة مليون رغيف يومياً، والانتهاء من المرحلة الثانية مـن الملاعـب المفتوحة بمساحة 235000 متر، إضافة إلى مسجد وكنيسة، فضلاً عن إنشاء 176 محلاً تجاريًا لجميع الأغراض والأنشطة، و5 دور حضانة، و4 وحدات صحية، و6 منافذ لتوزيع السلع الاستهلاكية، وساحة انتظار للسيارات سعة انتظار 100 سيارة.
وأوضح أن المرحلة الأولى، التي تم تنفيذها تتضمن 6258 وحدة سكنية بتكلفة 850 مليون جنيه، إضافة إلى المرافق الرئيسية والخارجية لموقع مشروع "الاسمرات"، والمرافق الداخلية لهذه الوحدات "مياه- صرف صحي- طرق- كهرباء"، إلى جانب إقامة مدرسة تعليم أساسي (39) فصل بمساحة 24200 متر، و140 محلا تجاريا بمساحات مختلفة بمتوسـط 215 مترا، و3 وحدات صحية، و3 حضانات بمساحة 2460 مترا لكل منها، و2 ملعب كرة قدم على مساحة 215000، و2 ملعب على مساحة 22000 متر.
وتتضمن المرحلة الثانية من المشروع، التي تم الانتهاء منها إنشاء 4722 وحدة سكنية بقيمة تقديرية 650 مليون جنيه، والمرافق الرئيسية الداخلية والخارجية لهذه الوحدات "مياه– صرف صحي- طرق- كهرباء)، وتحتوي على مدرسة تعليم أساسي وتجريبي 39 فصلا على مساحة 25616 مترا، ومدرسة تعليم تجريبي، 44 فصلا على مساحة 25917 مترا، و2 دار حضانة، و110 محلات تجارية بمساحات مختلفة بمتوسـط 215 مترا، بالإضافة إلى مسـرح مكشـوف ومركز خدمة مجتمع على مساحة 21500 مترا.
وقال المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير المناطق العشوائية: يتم حاليا استكمال تنفيذ المرحلة الثانية بمشروع "معا لتطوير المناطق العشوائية"، بحي السلام ثان بمحافظة القاهرة، التي تنفذها وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق تطوير المناطق العشوائية، ويتم بها تنفيذ 102 عمارة، توفر نحو 3312 وحدة سكنية، وبلغت نسبة الإنجاز 78%، بالإضافة إلى توفير مناطق الخدمات، ودور الرعاية، ودور العبادة، ومنطقة الحرف، وذلك بالتعاون مع مؤسسة "معا لتطوير المناطق العشوائية"، التي يرأس مجلس أمنائها الفنان محمد صبحي.
وأضاف: يتم تنفيذ المشروع على مساحة 60 فداناً، موزعة كالتالي:"57 % عمارات– 24 % خدمات– 14 % طرق وممرات– 5 % فراغات)، موضحا أن فكرة مخطط التطوير اعتمدت على استكمال إنشاء مجمع سكني متكامل الخدمات، يتضمن إنشاء 136 عمارة سكنية من 4 نماذج، نفذت مؤسسة معاً 34 عمارة سكنية منها بالمرحلة الأولى، بها 1104وحدات سكنية، ويجري إنشاء 102 عمارة سكنية بالمرحلة الثانية لتوفير 3312 وحدة سكنية، من 4 نماذج مختلفة.
وأكد أن المشروع يضم بجانب الوحدات السكنية من المباني الخدمية، وهي: مستشفى، ومدرسة ابتدائي وإعدادي وحضانة، ومدرسة ثانوية عامة، وحديقة أطفال، ومركز تجاري، ومركز ثقافي، وقاعة سينما، ومسجد، وقاعة متة الأغراض + مقر الجمعية، ودار رعاية الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، ودار رعاية المسنين، ومنطقة الورش والحرفيين.
وأعلن المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير المناطق العشوائية، أن محافظة القاهرة يتم بها تنفيذ مشروع "المحروسة 1 و2"، بمدينة النهضة حي السلام ثان، والذى يضم 4900 وحدة سكنية، ومن المحال والمكاتب والوحدات الإدارية، لخدمة سكان المناطق غير الآمنة، موضحاً أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى (المحروسة 1)، وبها 129 عمارة، تضم 3247 وحدة سكنية، و123 وحدة تجارية وإدارية.
ويجري الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية "المحروسة 2"، وبها 66 عمارة، تضم 1666 وحدة سكنية، و6 وحدات تجارية وإدارية، حيث بلغت نسبة الإنجاز 97 %.
وأشار إلى أن المشروع يضم جميع الخدمات الخاصة بالمنطقة، وتوفير مراكز خدمات صحية، ونقطة شرطة وإطفاء، ومنافذ بيع، ودور حضانة، وملاعب مفتوحة لخدمة السكان المستفيدين بالمشروع، موضحاً أنه يتم تنفيذ المشروع من خلال 8 شركات كبرى.
وأوضح صديق أنه يتم تنفيذ أعمال المرافق بالمشروع، بالتوازي مع تنفيذ الوحدات السكنية، وتم الانتهاء من تنفيذ شبكات المياه، والصرف الصحي، والغاز، والتليفونات، ويتم تنفيذ شبكتي الكهرباء والطرق.
وأكد أنه تم إتاحة نموذج يراعي الظروف الخاصة لمن سيحصل على هذه الوحدة، حيث تم توفير عمارة بكل مشروع "أرضي + 5 أدوار"، بها 72 وحدة سكنية، عبارة عن أستوديو، وبها 3 مصاعد.
رئيس الوزراء
مجلس الوزراء
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا