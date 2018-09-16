المستشار رضا عبد المعطي: مشروع قانون التأمين أمام الحكومة ديسمبر المقبل

وأضاف أن «الرقابة المالية» تعكف حاليا على صياغة المسودة النهائية لمشروع قانون التأمين الذى سيحوى التشريعات الخاصة بتلك الصناعة، بحيث يكون جامعا لها، فيضم الإشراف على شركات التأمين والصناديق الخاصة بالإضافة إلى التأمين الإجبارى على السيارات.







وإلى نص الحوار:-

عبد المعطى : بالطبع هناك أطراف أخرى، لا سيما وأن مشروع قانون التأمين ينضوى تحته عددا من التغطيات التى تمس جهات أخرى.





عبد المعطى: السماح للوسطاء الأفراد بإصدار الوثائق النمطية إلكترونيا، وعدم قصرها على شركات السمسرة أو الشخصيات الاعتبارية أبرز هذه التعديلات المنتظرة على القرار.





حوار-باتت الهيئة العامة للرقابة المالية، على مقربة من إنجاز الجزء الأصعب والأدق فى ملف التأمين، خاصة المرتبط منه بالإصلاح التشريعى، مستهدفة من خلاله الإسراع بوتيرة معدلات نمو صناعة التأمين حينا وضبط إيقاع أنشطته الرئيسية والأطراف المرتبطة به أحيانا، بالولوج فى كل التفاصيل التى قد لايعيرها البعض اهتماما، إلا أن “الرقابة المالية” والقائمين عليها يرون أنه من دون تلك التفاصيل لايمكن رسم صورة واضحة لصناعة تعتمد فى الأساس على التفاصيل لترويض المخاطر، ليس ما يرتبط منها فقط بالحجر، ولكن ما يطول البشر، على اعتبار أن كليهما وجهان لعملة واحدة.وقال المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة برئاسة الدكتور محمد عمران، قررت أن يكون 2018 هو عام التأمين، ولتحقيق تلك الغاية كان من الضرورة بمكان التعرف على مشكلات الصناعة من خلال اللاعبين فيها أو المرتبطين بها، لوضع تصور جامع مانع عن كيفية الإسراع بمعدلات نموه، ووضعه فى المكانة التى يستحقها، لا سيما وأنه يمثل الظهير الإستراتيجى لحماية الاقتصاد الكلى من أى مخاطر حاليا أو مستقبلا.وأشار إلى أن الضرورة كانت تحتم وضع خطط بعضها عاجل تم التعامل معه، من خلال إصدار القرارات التنظيمية حسب الصلاحيات المخولة للرقابة المالية، وبعضها كان يتطلب التأنى فيه، خاصة فيما يتعلق بالتشريعات، ومن ثم كان يجب وضع تشريع جديد، لايستهدف فقط معالجة المشكلات الآنية بل يتطلع إلى المستقبل، لاعتبارات عديدة من أهمها صعوبة تغيير التشريعات فى أوقات متقاربة، مما أدى إلى ضرورة التأنى فى دراسة قطاع التأمين، مشكلاته، وفرصه، أدواته، وتحدياته.عبد المعطى: الهيئة اكتملت أركانها منذ عام فقط، بعد تشكيل مجلس إدارتها، وكانت هناك رؤية شاملة لمشروع القانون، إلا أنه يجب أن لانغفل أن الهيئة لاتسعى إلى إعداد تشريع جديد لمجرد التباهى والتماهى به، لكن سعت إلى أن يكون هذا القانون سلاح للصناعة وظهير تعتمد عليه فى مواجهة أى مخاطر فنية، ومن ثم كان من الطبيعى أن يطال مسودة التشريع الحذف حينا والإضافة أحيانا، حسب المتغيرات، والرؤى، والأراء، والأفكار، والتى فتحت “الرقابة المالية” أبوابها أمام كل العاملين فى صناعة التأمين لعرض وجهات نظرهم.عبد المعطى : يجب أن ألفت انتباهك إلى أن “الرقابة المالية” تدرك ما تفعل، وتخطط لما تسعى إلى تنفيذه، ولذلك كان لابد من التأنى فى مشروع القانون، من خلال السماع إلى السوق بأطيافه وأطرافه المختلفة، واحتضان المبادرات الجديدة التى يدعوا إليها العاملون فى تلك الصناعة، والأهم من ذلك الاطلاع على التجارب الدولية، لا سيما وأننا لسنا فى معزل عن العالم، ومن هنا انتهى القائمون على «الرقابة المالية» إلى تصورين أو وجهتى نظر، أولاها : معالجة وترميم الثغرات الموجودة فى التشريعات الحالية، أو وضع مشروع قانون جديد، لايسعى فقط إلى معالجة ما ظهر من ثغرات فى التشريعات الحالية، بل لاستشراق المستقبل، على اعتبار أن التشريع هو القاطرة التى تسحب من خلفها كل العربات.عبد المعطى: الهيئة انتهت بالفعل من مسودة القانون، وتعكف حاليا على مراجعة الصياغات النهائية، على أن يتم عرضه على مجلس الإدارة قبل نهاية الشهر الجارى بناء على طلب الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة.عبد المعطى : سيتم طرحه للحوار المجتمعى.عبد المعطى : سيتم طرحه قبل نهاية أكتوبر المقبل، وهناك جهات عديدة سيطرح عليها بينها اتحاد التأمين والشركات سواء العاملة فى نشاط التأمين أو الوساطة، بالإضافة إلى وسائل الإعلام، لأننا نسعى إلى معرفة وجهات النظر المختلفة.عبد المعطى: مشروع القانون تطرق إلى أمور كثيرة وملفات متعددة، منها على سبيل المثال وليس الحصر، أنه يتضمن قواعد مرتبطة بتنظيم المسئولية المهنية، سواء للمهن الحرة أو لمرتادى المسارح، ومن ثم سيُعرض المشروع على القائمين بتنظيم تلك المهن.عبد المعطى : بالتأكيد، والأكثر من ذلك أن وثيقة تأمين المسئولية المهنية ستكون من ضمن إجراءات منح التراخيص، وبالتالى يجب التعرف على وجهات النظر الخاصة بالقائمين على إدارة تلك الجهات.عبد المعطى: الرقابة المالية هى التى تمثل عميل التأمين من الناحية القانونية، والاتحاد سيبدى رأيه فى مشروع القانون من الناحية الفنية، بالإضافة إلى ما يتعلق بمصالح الشركات، وبعدها ستدرس «الرقابة المالية» كل الرؤى، وتأثيرها على الصناعة وليس على طرف دون الآخر.عبد المعطى: الرقابة المالية تسعى إلى توسيع رئة السوق، وأن تستفيد الشركات من ذلك فهذا حقها، لكن الهيئة لاتسعى إلى توليد الفرص لصالح الأخيرة، ومع توفير مظلة تأمينية لكل فئات المجتمع، ستسفيد منه الشركات بالتبعية، فالهيئة ممثل للعميل وليس لشركات التأمين، وتستهدف توفير تغطية تأمينية للمرضى فى حالة وجود خطأ مهنى من طبيب، لضمان حصول المريض- وهو عميل مستفيد من التغطية- على تعويض ملائم، فإذا تمت دراسة السيناريو الأسوأ، ماذا سيفعل العميل فى حال أخطأ الطبيب، وبعد الرجوع عليه قضائيا من خلال دعوى تعويض، لم يحصل على التعويض لعدم امتلاك الطبيب لقيمة التعويض نفسه؟.عبد المعطى: كما قلت سلفا، الرقابة المالية تدرك ما تفعل، وتجيد تنفيذ ما تخطط له، وهدفها حماية عميل التأمين، بل توفير مظلة حماية لكل فئات المجتمع، ومن ثم كان يجب طرح تلك التساؤلات وإن كنت أعترض على توصيفها بالتشاؤمية، لكنها أسئلة واقعية، فإذا كان الواقع مرا فالحلم ليس كذلك، والهيئة تسعى إلى تغيير الواقع لتوسيع حماية التأمين لكل الفئات، وهو ما يتلاقى مع إستراتيجية الدولة لضمان الحماية الاجتماعية للمجتمع بتنوعاته خصوصا الفئات المهمشة.ووجود مسئولية مهنية للطبيب سيحمى المريض وأولاده فى حال تعرضه لخطأ مهنى، وبالتالى فالهيئة تسعى -كما قلت سلفا ولن أمل من تكرارها- إلى خدمة العميل وليس الشركات، والأمثلة على ذلك كثيرة، ومن بينها سعى الهيئة إلى زيادة التعويضات المستحقة للعملاء من حوادث القطارات، فقد كان الهدف منه توفير حماية اجتماعية، وليس زيادة حصيلة الشركات من الأقساط، لكن يجب أن لا نغفل أن استفادة الشركات مما تقدمه الهيئة أو تسعى إليه أمر طيب ومطلوب، فهى تسعى أيضا لزيادة رئة قطاع التأمين واستفادة اللاعبين منه بزيادة أقساطهم كأحد المكاسب غير المباشرة مما تقدمه الهيئة أو تسعى إليه، لكن فيما يتعلق بزيادة عوائد الاستثمار وتوسع شركات التأمين فهى مسئوليتهم وليست مسئوليتنا.عبد المعطى : الأقساط تشمل ما يتم جلبه من خلال الشركات، وكذلك الاشتراكات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة.عبد المعطى: بالتأكيد، أليس هذا تأمينا؟ ومساهمة التأمين فى إجمالى الناتج القومى يتم احتسابها على هذا الأساس، ولذلك فمساهمة التأمين %1.3 من إجمالى الدخل القومى.عبد المعطى : قطاع التأمين يساهم بـ%1 والصناديق بنحو %0.3.عبد المعطى : بالتأكيد ضئيلة، ولكن لايمكن الالتفات إلى التصورات، لأننا نعتمد على حقائق تؤكدها الأرقام التى لاتكذب ولا تتجمل.عبد المعطى: أليس التعويض المحدد فى التأمين الإجبارى وقيمته 40 ألف جنيه منصوص عليه فى القانون؟عبد المعطى: هناك اعتبارات اجتماعية دون تجاهل الاعتبارات الفنية بالطبع.عبد المعطى : لكن المتضرر يمكنه الرجوع إلى المتسبب فى الحادث، وهو ليس محروما من هذا الحق من الناحية القانونية.عبد المعطى: بخلاف الاعتبارات الاجتماعية، القانون ألزم الشركات، وللعلم فالقانون عُرض على المحكمة الدستورية أكثر من ثلاث مرات، وتم التأكد من قانونية التعويض، وما يتجاوز الحد الأقصى يمكن للعميل الرجوع قضائيا إلى المتسبب فى الحادث، وفى تلك الحالة قد يحكم القاضى بعدالة التعويض أو عدم عدالته حسبما يتراءى لضميره.عبد المعطى : دعنى أجيب على هذا التساؤل بآخر، فى حال عدم وجود قانون للتأمين الإجبارى، ماذا سيكون مصير المتضرر؟، بالطبع لن يحصل على تعويض سريع مثلما نص القانون الحالى، وسيلجأ إلى القضاء وسيحصل على حكم وعليه أن يتخذ باقى الإجراءات لتنفيذ الحكم، ومن ثم جرى العُرف على أن وثيقة الإجبارى هى وثيقة مسئولية وتم وضع سقف للتعويض الذى تتحمله شركة التأمين بناء على حجم الضرر سواء وفاة أو عجز كلى أو جزئى مستديم.عبد المعطى : لم نحسم تلك النقطة، خاصة وأن زيادة الحد الأقصى للتعويض يستلزم زيادة الرسوم، والدراسة الاكتوارية المرتبطة بهذا الملف لم يتم الانتهاء منها، وكان هناك طلب من بعض النواب للبرلمان بمضاعفة التعويض الحالى، والهيئة تدرس هذا الملف فى إطار كل هذه التشابكات والظروف.عبد المعطى: اللجنة تدرس عددا من الملفات منها الضوابط الخاصة لإجراء عدد من التعديلات على القرار 122 لسنة 2015، الخاص بتنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض التغطيات النمطية إلكترونيا، من خلال شبكات نظم المعلومات.عبد المعطى: بالطبع، فالتعديلات الجديدة تتضمن الموافقة على ضم فرع التأمين على الحوادث الشخصية ضمن التغطيات النمطية المسموح ترويجها وإصدارها إلكتروينا، بالإضافة إلى دراسة إمكانية ضم تغطيات أخرى ضمن المسوح بإصدارها وترويجها إلكترونيا، ومن بينها التأمين البحرى، بعد إجراء الدراسات اللازمة التى سيتم اتخاذ قرار ضم البحرى ضمن التغطيات الإلكترونية على أساسها.عبد المعطى: ستتضمن كل المهن التى لها علاقة بالجمهور، وقد أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة عن القرار الذى صدر بإلزام كل المهن الخاضعة لرقابة الهيئة باستصدار وثيقة مسئولية مهنية، لكن هناك مهنا أخرى لم يكن من السهل فرض التغطية عليهم من دون قانون.عبد المعطى: خلال شهر ديسمبر المقبل.عبد المعطى : 10 صناديق، لكن ليست كلها تم تسجيلها بناء على التجميد، فمنها بسبب هذا القرار وأخرى جديدة، وإجمالى العدد بلغ 673.عبد المعطى: هذا راجع إلى وجود صندوق تأمين للحوادث المجهلة، لا يهدف إلى الربح، وتتحمل الشركات تمويله كاملا، وتغطية أى عجز فى موارده مقارنة بتعويضاته، ومن بين بنود النظام الأساسى لصندوق الحوادث المجهلة أنه يسدد التعويضات بناء على 5 حالات أهمها إعسار شركة التأمين أو إفلاسها.عبد المعطى: ومن يدير شركة التأمين فى حالة الإفلاس؟ أليست الهيئة؟ وتقوم بذلك لحماية العميل؟ ثم هل لو أغفلت وزارة الداخلية إنشاء مطب صناعى وحدثت حادثة، هل هذا يعنى أن “الداخلية” لم تقم بدورها؟ أعتقد أنه من السهل انتقاد أى قرار، لكن من الصعب تحمل تبعات ذلك، بالإضافة إلى أن الهيئة فعلت قانون التأمين، والذى نص على إنشاء صندوق لحملة الوثائق لحمايتهم فى حالة إفلاس شركة التأمين، وبعض الحالات الأخرى.عبد المعطى: الهيئة احتضنت المبادرة بهدف التعرف على كل وجهات النظر، وأما عن المطالبات فلا يجب إغفال أن المشاركين فيها من أطياف مختلفة، وكلِ يطالب بما يرى أهميته، وحينما قدمت جريدة «المال» قراءة نقدية لها، ومن بين ما قالته إن التمثيل النسبى للمطالب يميل إلى الوسطاء، فهذا أمر طبيعى فى حال قياس عدد شركات التأمين، والذى لايتجاوز 38 شركة، مقارنة بـ70 شركة وساطة وأكثر من 8 آلاف وسيط فرد، والتناقض فى المطالب لتعدد الأطراف المشاركين فى المبادرة، وعلى كلِ، فالهيئة أعلنت أن كل المطالب ستكون محل تقدير، ودراسة ما يصلح منها ولم يتضمنه مشروع القانون، وعدم الالتفات إلى ما يتعارض مع القانون أو مع ملفات أخرى، وعلى سبيل المثال، الهيئة كانت سابقة بخطوة لمطالب الوسطاء، خاصة فيما يتعلق بتصنيف السماسرة، وكذلك إنشاء اتحاد لهم.عبد المعطى: سيكون اتحادا عام للوسطاء أفرادا وشركات، مع الحفاظ على التمثيل النسبى لكل منهم سواء فى التصويت أو فى مجلس الإدارة.عبد المعطى: بالطبع ندرس هذا للتأكد أولا من صحة الادعاء، قبل اتخاذ أى قرار.عبد المعطى: ندرس جدوى تأسيس الشركة حاليا والقرار بإنشاء شركة فى ضوء دراسة الجدوى ومتطلباتها، فنحن نسعى إلى إنشاء كيان ناجح، وفى حال انتهاء الدراسة إلى إنشاء شركة حكومية فلا يوجد مشكلة فى ذلك.عبد المعطى: الهيئة هى من تدرس ذلك والاستعانة بخبراء فى هذا الملف.عبد المعطى : بالتأكيد ونحن ندرس ضمن ما ندرس إمكانية خفض هذا الرقم، والشكل الأمثل الذى يتلائم مع حاجة وطبيعة السوق المصرية، ونشعر بالحزن حينما نرى شركات، مثل «كينيا رى» و”المغربية رى SCR” تسعى إلى فتح مكاتب تمثيل لها فى مصر، ونحن لايوجد لدينا شركة مصرية للإعادة.عبد المعطى: الهيئة تسعى إلى ما يحقق المصلحة العامة، وشركات التأمين لايجب عليها انتظار وجود تغطيات إجبارية لتحقيق مستهدفاتها، بل يجب عليها خلق فرص جديدة من خلال المنتجات، وتعظيم المتاح منها، واتحاد الشركات يعمل على ذلك فعليا.