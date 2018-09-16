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سيـــاســة
لأول مرة.. التعليم توقع البروتوكول المٌنظم لشهادة الدبلومة الأمريكية بمصر
الأحد 16 سبتمبر 2018 12:09 م
جانب من توقيع البروتوكول
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جانب من توقيع البروتوكول
المال - خاص
صرح الإعلامي أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه في إطار أهمية وضع ضوابط تنظيمية لعمل جميع الشهادات الدولية داخل مصر، وما سبق وتم بشأن تنظيم أوضاع الشهادة البريطانية، وتوقيع البروتوكول المنظم لها، واستمرارًا لذات النهج بشأن الشهادة الأمريكية في مصر.
وفي سابقة تعد الأولى من نوعها، ونحو تحقيق جودة تعليمية حقيقية فعالة، سعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ممثلة في الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي، نحو إرساء أطر واضحة المعالم، تنظم سير عمل شهادة الدبلومة الأمريكية داخل مصر، من خلال هيئات اعتماد تعد هي المنوط بها داخل بلادها بأداء هذا الدور، ونظم الامتحانات والتقييم التي تقر بها الدولة الأم المقدم الشهادة باسمها، لتٌعبر هذه الشهادة عن مضمون حقيقي يماثل المطبق خارجيًا، وبما يحفظ حقوق أبناءنا الطلاب، ويرتقى بمستواهم العلمي، ويدرئ أي سوء عن أي طرف بهذه المنظومة، ويساعد المدارس على إتباع نظم تعليمية صحيحة تضاهي المطبق بالخارج.
ووقع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، البروتوكول المنظم لأوضاع شهادة الدبلومة الأمريكية داخل مصر.
وزارة التربية والتعليم
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