توقعات بتذبذب حركة البورصة واستمرار المسار البيعى للأجانب

البورصة المصرية

منى عبد الباري:



توقع خبراء ومحللون أن تتجاوز سطوة التداعيات السلبية للاقتصاد العالمى على البورصة، تأثيرات الأنباء الإيجابية التى أعلنتها الإدارة المصرية حول الطروحات الحكومية المرتقبة فى الربع الأخير من العام الحالى، لتشهد البورصة هذا الأسبوع تذبذبات قوية بين الصعود والهبوط مع استمرار الأجانب فى البيع.



وأزاحت الحكومة المصرية الجمعة الماضية، الستار عن البنك الذى تم اختياره لتنفيذ طرح %20 من أسهم شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك» بالبورصة، والتى يعول عليها لجمع نحو 2.8 مليار جنيه، وهو «إتش.إس.بي.سى«، فيما لفتت إلى أن توقيت الطرح جار تحديده بالاتفاق مع البنك.



ويتزامن ذلك مع ما تشهده الأسواق الناشئة الفترة الراهنة، وعلى رأسها الأرجنتين وتركيا من اتجاه قوى من المستثمرين نحوها عقب الزيادات الأخيرة لأسعار الفائدة، والتى صعدت إلى %60 و %24 على الترتيب، بينما لاتزال الفائدة فى مصر %16.75.



وخلال تداولات أول أسبوعين من شهر سبتمبر الجارى، جنح المستثمرون الأجانب نحو البيع بقيمة 3.3 مليار جنيه، وهو ما خلف تراجعات على مدار هذه الفترة للمؤشر الرئيسى للسوق «egx30» نسبتها %4.3.



ويرجح المحللون أن يواصل المستثمرون الأجانب هذا الأسبوع اتجاههم البيعى مع استمرار أسعار الفائدة عند معدلاتها الصاعدة بالأسواق الناشئة.



وخلال الأسبوع الماضى، منيت البورصة المصرية بتراجعات جماعية لمؤشراتها، وسط تكبد رأس المال السوقى خسائر 26 مليار جنيه.



وأغلق رأس المال السوقى تعاملات الأسبوع الحالى، والذى تخلله إجازة رأس السنة الهجرية، والتى قلصت جلسات التداول لأربعة فقط خاسرا نحو 26 مليار جنيه، عند 849 مليار جنيه، مقارنة بـ 875 مليارا فى الأسبوع السابق.



وتراجعت التداولات بنحو 4 مليارات جنيه، إلى 6.6 مليار، مقارنة بـ 10.5 مليار جنيه الأسبوع السابق، وكان نصيب الأسهم من التعاملات %48.73، والسندات %21.57 خلال الأسبوع.



واستحوذ المستثمرون المحليون على %74.99 من التعاملات، فيما كان نصيب الأجانب %21.28بصافى بيع 935 مليون جنيه، والعرب %3.36 بصافى شراء 20.94 مليون جنيه.



وقال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «أمان» لتداول الأوراق المالية، إن السوق ستواصل تحركاته المتأرجحة هذا الأسبوع بين 15050 نقطة للمؤشر الثلاثينى، و 735 و 752 نقطة للمؤشر السبعيني.



وخسر المؤشر الرئيسى للسوق «EGX30» خلال الأسبوع الماضى نحو %3 ليغلق عند 15309 نقاط، وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70» بنحو 1% إلى 743 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقا «EGX100» بنحو %2 لينهى تعاملاته الأسبوعية عند 1900 نقطة.



وأشار «الأعصر« إلى أن تراجعات السوق التى جاءت مدفوعة بمبيعات الأجانب الفترة الماضية، لن يجدى معها إعلان الحكومة اتجاهها لاتخاذ خطوات فى برنامج الطروحات، لافتا إلى أن المبيعات الأجنبية ستتواصل طالما ظلت أسعار الفائدة فى الأسواق الناشئة الأخرى مرتفعة.



وحول الأداء المتوقع للأسهم القيادية المدرجة على المؤشر الثلاثينى هذا الأسبوع قال إن الأسهم صاحبة الوزن النسبى الأعلى لن تشهد تحركات قوية مثل البنك التجارى الدولى المتوقع أن يسير فى نطاق 83.5 و 85 جنيه، مقارنة بـ 84.6 جنيه فى ختام إغلاقات الخميس.



وتابع إن سهم أوراسكوم للاتصالات سيشهد تحركات جيدة هذا الأسبوع بدعم تنفيذ صفقة بيع حصتها فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للكابلات «مينا كابل» للشركة المصرية العالمية للكوابل البحرية، التابعة للشركة المصرية للاتصالات بإجمالى 90 مليون دولار، موزعة ما بين 40 مليونًا قيمة حقوق أسهم الكابل، و 50 مليونًا لسداد مدونيات قديمة.



ورجح تحرك سهم أوراسكوم للاستثمار نحو 0.71 جنيه، مقارنة بـ 0.68 جنيه فى إغلاقات الخميس، بينما جاء السهم بين الأسهم الـ10 الأكثر نشاطا فى كمية التداول بالبورصة الأسبوع الماضى، بواقع 90.7 مليون ورقة مالية.



وقدر تحركات بعض الأسهم على المؤشر الثلاثينى، ومن بينها مصر الجديدة للإسكان والتعمير ليتحرك بين 26.80 و 29.80 جنيه، مقارنة بـ 28 فى إغلاقات الخميس، وسهم مصر للألمونيوم بين 36 و 40.5 جنيه، وسهم القلعة للاستثشارات المالية بين 3.10 و 3.40 جنيه، مقارنة بـ 3.3 الخميس، وسهم السادس من أكتوبر للتنمية بين 20.25 و 22.5 جنيه، مقارنة بـ 22.5 جنيه الخميس.



وحول تأثر سهمى المجموعة المالية هيرميس، و جهينة للصناعات الغذائية بحكم محكمة الجنايات أمس، بضبط عدد من المتهمين فى قضية «التلاعب بالبورصة» بينهم ياسر الملوانى، عضو مجلس الإدارة غير التنفيذى بالشركتين، أوضح «الأعصر« أنه يتوقع اتجاه سهم هيرميس صوب 16.5 جنيه، مقارنة بنحو 17.05 فى إغلاقات الخميس، وسيتأثر سلبا أيضا سهم جهينة ولكن بصورة تفوق الأول.



وعلى صعيد أسهم المؤشر السبعينى أشار إلى أنه يتوقع تحرك أسهم الصعيد للمقاولات والذى جاء بين الأسهم الأنشط فى كمية التداول الأسبوع الماضى بين 0.72 و 0.79 جنيه، مقارنة بـ 0.75 جنيه الخميس الماضى، و الزيوت المستخلصة بين 1.38 و 1.65 جنيه، مقارنة بـ 1.45 جنيه الخميس، والكابلات الكهربائية بين 1.09 و 1.20 جنيه، مقابل 1.16 الخميس، والنصر للملابس والمنسوجات «كابو« بين 1.60 و 1.80 جنيه، مقارنة بـ 1.72 جنيه الخميس، ومينا للاستثمار السياحى بين 2.10 و 2.40 جنيه.



وقال عامر عبدالقادر، رئيس قسم السمسرة للتطوير بشركة «بايونيرز» للاستثمارات المالية، إن سهمى المجموعة المالية «هيرميس« و«جهينة» سيتأثران بالقبض على ياسر الملوانى، لكنه قلل من التأثير على الأول متوقعا له تحركات هابطة نحو 16.20 و 16 جنيه بضغط عمليات جنى أرباح متوقعة مسبقا، فى الوقت الذى توقع فيه أن يُمنى سهم جهينة بالصدمة السلبية الأكبر.



ويرى محمد كمال، رئيس قسم المؤسسات المحلية بشركة رواد لتداول الأوراق المالية، أن السوق المحلية تواجه مشكلتين حاليا الأولى : هى ارتفاعات أسعار الفائدة فى الأسواق الناشئة، والتى انعكست على تعاملات الأجانب ودفعتهم للاتجاه البيعى بقوة، والثانية : ضعف أحجام السيولة، وتحفظ المؤسسات عن ضخ مزيد من الأموال فى السوق، واتجاهها نحو البيع و ادخار السيولة لضخها فى الطروحات الحكومية المتوقعة.



وأضاف أن هناك حالة تحفظ فى السوق حاليا تسيطر على تعاملات المؤسسات، فيما نصح المستثمرين الأفراد بالتحفظ لحين استقرار الأوضاع، وظهور بوادر حركة نشطة بالسوق.



وتوقع تحرك المؤشر الثلاثينى بين 15000 و15500 نقطة، والمؤشر السبعينى بين 740 و 750 نقطة، وسط حركة إيجابية لقطاع البتروكيماويات، بدعم أنباء قرب طرح «أموك»، وارتفاعات أسعار البترول عالميا.