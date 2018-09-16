EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
عقـــارات
رئيس الوزراء: صرفنا المستحقات المالية لشركة مقاولات مشروع روضة السيدة
الأحد 16 سبتمبر 2018 12:00 م
رئيس الوزراء أثناء تفقد مشروع روضة السيدة
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
مدبولي يتفقد أعمال تنفيذ مشروع تل العقارب بالسيدة زينب
وزير الإسكان يتفقد أعمال تطوير تل العقارب
مدبولي: تغيير اسم منطقة تل العقارب بالسيدة زينب
رئيس الوزراء أثناء تفقد مشروع روضة السيدة
المال - خاص
تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، يرافقه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان للتنمية العمرانية، والمهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير المناطق العشوائية، أعمال تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع "روضة السيدة.. تل العقارب سابقا" بالسيدة زينب، والتى يتم تنفيذها ضمن جهود الدولة لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة.
وطالب رئيس مجلس الوزراء، الشركة المنفذة للمشروع بسرعة الانتهاء من التنفيذ، خاصة أن جميع المستحقات المالية للشركة تم صرفها، كما تم الانتهاء من توصيل جميع المرافق للموقع، من مياه وصرف صحى وكهرباء، وغاز طبيعى.
وأوضح أن هذا المشروع يعد نموذجًا حضاريًا يعير عن اهتمام الدولة بالإنسان المصرى، وكذا توفير حياة كريمة لأهالينا سكان المناطق غير الآمنة، مطالباً باستمرار الاهتمام بإدارة الموقع بعد تسليمه للمستحقين، حفاظًا على ما ضخته الدولة من استثمارات.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان للتنمية العمرانية أن نسبة الإنجاز بالمشروع بلغت 85 %، وأنه يوجد 16 بلوكاً سكنياً بنماذج مختلفة بالمشروع، بها 815 وحدة سكنية (نموذج غرفتين وصالة، وبه 519 وحدة بمساحة 65م2 - و156 وحدة بمساحة 72م2، ونموذج 3 غرف وصالة، وبه 56 وحدة بمساحة 82م2 - و84 وحدة بمساحة 90م2)، و344 وحدة تجارية، بالإضافة إلى تنسيق الموقع العام، وتوفير المرافق اللازمة، بتكلفة 350 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه تم تسكين قاطني المشروع في وحدات بالإيجار على نفقة الحكومة، لحين الانتهاء من بناء الوحدات الجديدة وتسكينهم بها.
رئيس الوزراء
مجلس الوزراء
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا