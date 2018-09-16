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بورصة وشركات
«هيرميس» تتبنى خطة توسعية مستندة إلى الروافد الجديدة للإيرادات
الأحد 16 سبتمبر 2018 11:58 ص
كريم عوض الرئيس التنفيذى لهيرمس
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كريم عوض الرئيس التنفيذى لهيرمس
■ اختراق سوق أو اثنتين جديدتين خلال عامين
■ نستهدف التواجد فى الدول التى يمكننا المنافسة بها فقط
■ مخطط لمضاعفة أصول «fim» لتصل إلى 4.5 مليار دولار
■ الخدمات المالية غير المصرفية تستحوذ على نصف إيرادات المجموعة خلال 5 سنوات
■ مليار جنيه قيمة الاستثمارات التى تم ضخها بالخدمات المالية غير المصرفية
■ نسعى إلى التحول إلى كيان يقدم خدماته للجميع
■ «تنمية» باتت أكبر لاعب فى قطاع التمويل متناهى الصغر بعد بنك القاهرة
■ 1.3 مليار يورو قيمة محفظة «فورتكس» ثامن أكبر مولد للطاقة المتجددة فى أوروبا
■ الشركة تنفذ تعاملات فى %95 من الأسواق المدرجة بمؤشر «msci»
■ قطاع الأبحاث يغطى أكثر من 240 سهما فى مناطق عديدة
■ أضفنا كوادر ذات خبرة فى الأسواق المبتدئة
إيمان القاضي وأسماء السيد:
تتبنى المجموعة المالية «هيرميس» القابضة للاستثمارات المالية خلال الفترة المقبلة، خطة توسعية طموح ترتكز بشكل أساسى على القنوات الجديدة للإيرادات التى تمت إضافتها للكيان خلال السنوات الأخيرة، وهى الخدمات المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى الأسواق المبتدئة.
وكشف كريم عوض، الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية «هيرميس» - فى حوار موسع مع «المال» - أن الشركة تركز على تعظيم أعمال الخدمات المالية غير المصرفية الأحدث، مثل التمويل متناهى الصغر والتأجير التمويلى، بالإضافة التمويل بالتقسيط، فى إطار هدف رئيسى يتمثل فى التحول إلى كيان يقدم خدماته للجميع وليس للمؤسسات الكبرى فقط.
أكد أن المجموعة تسعى إلى تعزيز تواجدها فى الأسواق المبتدئة، خاصة أنها باتت تستطيع تنفيذ تعاملات لعملائها بنحو 95% من الأسواق المدرجة فى مؤشر« msci».
وتطرق إلى خطة قطاع إدارة الأصول، كاشفا أن شركته تستهدف مضاعفة أصول شركة « FIM» المنوطة بإدارة الأصول الإقليمية للمجموعة، لتصل إلى 4.5 مليار دولار، فيما تركز ذراع الاستثمار المباشر للشركة حاليا على قطاعى التعليم والطاقة بشكل أساسى.
وأوضح أن شركته حققت تقدما ملحوظا فى إستراتيجية اختراق الأسواق المبتدئة بعد دخولها أسواق باكستان وكينيا وبنجلاديش، وأوشكت على بدء العمليات فى السوق النيجيرية، وباتت متواجدة فى 11 دولة.
وتابع أن الهدف من تلك الإستراتيجية، هو إتاحة خدمة متكاملة توفر الفرصة لعملاء الشركة بالتداول فى تلك الأسواق، إلى جانب أسواق المنطقة العربية، مثل مصر والإمارات والكويت.
وأشار إلى أن الشركة أضافت مجموعة من الكوادر التى لديها خبرة كبيرة فى الأسواق المبتدئة منذ بداية العام الجارى، ومن ثم اكتملت أركان المنظومة التى أهلت الشركة للتواجد الفعال فى تلك الأسواق.
ولفت إلى أن المجموعة المالية تستهدف تعظيم الأعمال والحصص السوقية بالأسواق الجديدة، خاصة أن الشركة تمكنت من خلق التواجد الكافى الذى يؤهلها للتعامل بكل الأسواق المستهدفة عبر نقاط تمركزها الحالية، متابعا أن خطة الشركة حاليًا هى تقوية حصة الشركة فى تلك الأسواق الجديدة قبل اختراق سوق أو اثنتين ما بين عامى 2019 و2020 فى الأسواق المبتدئة.
وأضاف أن الشركة لا تستهدف التواجد فى تلك الأسواق من خلال السمسرة فقط، وإنما بدأت فى إضافة أنشطة أخرى مثل الترويج وتغطية الاكتتابات.
وكشف عن وجود 3 محاور لعمل شركته الأول : هو بنك الاستثمار الذى يستهدف بشكل رئيسى التواجد فى الأسواق التى يمكنه المنافسة بها، موضحا أنه ليس من أهداف الشركة منافسة اللاعبين المحليين فى أسواق مثل أمريكا وإنجلترا من خلال التواجد فى سوق مثل أمريكا على سبيل المثال، ولكن هدفها خدمة عملائها.
وتابع : أما المحور الثانى، فهو الأنشطة المالية غير المصرفية التى يتم التركيز على تكبيرها وتعظيم حجم اعمالها، أما المحور الثالث فهو استخدام النقدية بميزانية الشركة لخدمة المحورين الرئيسيين عبر عمليات الـ «merchant banking».
فى سياق متصل، قال «عوض» إن الشركة تستهدف مضاعفة أصول شركة « FIM» المنوطة بإدارة الأصول الإقليمية للمجموعة، لتصل إلى 4.5 مليار دولار من الأصول المدارة خلال 4 أعوام، علما بأنها تدير أصول تقدر بحوالى 2.4 مليار دولار.
و قال إن « FIM» تدير محافظ وصناديق فى أسواق عديدة بالمنطقة العربية والأسواق المبتدئة، سواء فى الأسهم أو صناديق الاستثمار العقارى، متابعا أن حجم أصول « FIM» يؤهلها لأن تكون على رأس قائمة الشركات المرشحة لاستقبال الاستثمارات الوافدة للمنطقة، خاصة أن لديها خبرة طويلة وتواجدا واسعا فى مناطق مختلفة، علما بأنها مملوكة بنسبة 50% للمجموعة المالية «هيرميس» و50% لفريق الإدارة.
ولفت إلى أن شركته تولى اهتمامًا خاصًا بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، موضحًا أن القطاع مرشح لفرص نمو كبيرة وتبنى شركته عليه آمالًا أكبر، وتتطلع خلال السنوات الـ5 المقبلة أن يمثل القطاع نصف إيرادات المجموعة.
وأشار إلى أن شركته بدأت منذ بداية الربع اﻷول من العام الحالى تقسيم أرباح المجموعة ما بين الأرباح المحققة من ذراع بنك الاستثمار والخدمات المالية غير المصرفية، وأثبت القطاع نجاحه وبجدارة، ويتوقع تحقيق المزيد خلال الفترات المقبلة، خاصة أن شركة فاليوم لا تزال فى خطواتها الأولية.
وقال إنه تم ضخ استثمارات بقيمة مليار جنيه فى الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة الماضية، خاصة أنها مكملة لأنشطة بنك الاستثمار الرئيسية، وتستفيد الشركة من قاعدة عملائها فى المجالات الأخرى لتنمية تلك المجالات أيضا.
وأكد أن إستراتيجية الشركة الحالية هى تكبير الأنشطة القائمة وتعظيم عوائدها، مشيرا إلى أن شركة تنمية للتمويل متناهى الصغر التى تم شراؤها عام 2016، حققت أداء قويًا خلال الفترة الماضية، وباتت ثانى أكبر لاعب فى هذا المجال، بعد بنك القاهرة وتعد أكبر شركة قطاع خاص فى مجالها ولديها 195 فرعا.
أما عن شركة المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلى، فقال «عوض» إن الشركة باتت من أكبر 4 - 5 لاعبين فى المجال محليًا، رغم أنها نشأت منذ 3 سنوات فقط، وتخطط لإضافة منتجات جديدة خلال الفترة المقبلة، فيما يبلغ حجم محفظتها نحو2.6مليار جنيه.
وحول شركة «فاليو» لخدمات البيع بالتقسيط، أوضح أنها تقدم خدمة مختلفة وجديدة كليًا وأنها تعمل من خلال «أبلكيشن» على الهواتف الذكية، ومن ثم فهى تستهدف شريحة واسعة جدًا من العملاء، وتعاقدت بالفعل مع عدد كبير من المحلات والماركات ليتم التعاون معها، ولديها حاليا حوالى 750 نقطة بيع فى القاهرة والإسكندرية.
وقال إن «فاليو» تستهدف شريحة أوسع من المجتمع، وهذا جزء من خطة المجموعة للتحول إلى كيان للخدمات المالية المتكاملة يقدم خدماته للجميع، وليس لمؤسسات الكبرى فقط، ولتقليل مخاطر التأثر بالتذبذب المستمر لأسواق المال.
وحول قطاع الترويج وتغطية الاكتتابات، أشار «كريم» إلى أن هذا القطاع تعاظمت أعماله بشكل كبير جدا خارج مصر فى الفترة الأخيرة إذ تم تنفيذ نحو 12عملية منذ بداية العام الحالى، منهم 6 طروحات ثانوية وأولية على سبيل المثال طرح لشركة « ASA» بسوق لندن بقيمة 180 مليون دولار، وهو أول طرح للشركة من الأسواق المبتدئة، وبيع ثانوى عبر صفقة «Accelerated Book Building» لشركة أوارسكوم كونستراكشن، وأيضا صفقات لشركة «هيومن سوفت» فى الكويت، و«أورانج إيجيبت»، وطرح عام أولى لشركة ظفار لتوليد الكهرباء فى عمان.
وأشار إلى أن الشركة شاركت فى تنفيذ أكبر طرحين فى الإمارات العام الماضى لشركتى «إعمار» للتطوير و«أدنوك» للتوزيع وجار العمل على تنفيذ طروحات جديدة فى أسواق أخرى، موضحا أن القطاع بدأ التركيز أيضًا على صفقات ترتيب الديون ابتداء من العام الماضى، فى سبيل تقديم خدمة متكاملة للعملاء، وبالفعل تم استقدام كوادر متخصصة فى هذا المجال.
وفيما يتعلق بقطاع إدارة الأصول بالسوق المحلية، قال «عوض» إن إجمالى الأصول المدارة محليًا تصل إلى 13.7مليار جنيه، وتعتزم شركته تقديم باقة من المنتجات الجديدة خلال العام المقبل، موضحا أن تركيز شركته الأساسى حاليًا يعتمد على تقديم أفضل عائد للعملاء.
وانتقل إلى الحديث عن ذراع الاستثمار المباشر، مؤكدا أن التركيز حاليا يقتصر على قطاعى التعليم والطاقة، خاصة أن الأول يحوى قيمة كبيرة كونه أحد القطاعات الدفاعية محليًا وأيضا بسبب جاذبية القطاع نظرًا للزيادة السكانية الكبيرة، إضافة إلى اهتمام عددًا من المؤسسات والمستثمرين بمجال التعليم فى مصر، فضلًا عن اتجاه الحكومة لتنمية القطاع.
ولفت إلى أن شركته نفذت أول عملية من خلال الاستحواذ على 4 مدارس من مجموعة طلعت مصطفى بمليار جنيه، موضحًا أن ذلك يأتى بالشراكة مع مؤسسة «جيمس» العالمية المنوطة بلعب الدور التشغيلى، والتى ستعمل على وضع النظم التشغيلية.
يُذكر أن المجموعة المالية «هيرميس» ومجموعة طلعت مصطفى وقعا اتفاقية فى مايو الماضى لاستحواذ اﻷولى على محفظة من مدارس تابعة للأخيرة بقيمة مليار جنيه.
وكشف «كريم» عن أن شركته تبحث خلال الفترات الراهنة ضخ مزيد من الاستثمارات بقطاع التعليم، وبدأت محادثات مبدئية للترويج لصندوق استثمارى بقطاع التعليم فى مصر، أن البشائر اﻷولية تشير إلى اهتمام كبير من مؤسسات التمويل بضخ استثمارات بالصندوق للاستثمار فى هذا القطاع الواعد.
ولفت إلى أن الصندوق لديه هدف للارتقاء بالتعليم فى مصر إلى جانب تحقيق عائد للمستثمرين، مؤكدًا أنه لا يوجد تعارض بين الأمرين، وأن الحكومة تدعم أهداف تطوير التعليم بشكل قوى.
وأضاف أن شركته غالبًا ما تمول صفقات قطاع الاستثمار المباشر من السيولة المتوفرة فى ميزانيتها من خلال عمليات الـ «merchant banking».
وشدد على أن هناك جانبا آخر للاستثمار المباشر يتمثل فى شركة «فورتكس» التى تدير استثمارات فى قطاع الطاقة، موضحًا أن الشركة لديها فرص كبيرة للنمو، وتبلغ الطاقة الإجمالية لمحفظة مشروعاتها حاليًا 822 ميجاوات من الطاقة المتجددة فى أوروبا، مما يضعها كثامن أكبر مولد للطاقة المتجددة فى أوروبا.
وأوضح أن نشاط «فورتكس» يعتمد بشكل أساسى على الأصول القائمة والمنتجة للطاقة، وليس المشروعات التى لا تزال تحت التطوير بالفعل، وتمتلك أصولا بقيمة 1.3 مليار يورو.
وفيما يتعلق بوضع صناعة الاستثمار المباشر عقب أزمة مجموعة «أبراج” الإماراتية، قال إن الشركة كانت أهم لاعب فى الاستثمار المباشر فى المنطقة، إذ تمكنت من بناء كيان من الصعب جدا إنشاؤه، وتمكنت من الوصول إلى عدد من المستثمرين العمالقة.
وتابع قائلا : «حدوث أزمة بالنسبة للشركة لا بد أن يؤثر على القطاع، موضحًا أن الحصول على تمويلات من السوق اﻷمريكية مجددًا سيكون أصعب».
وعلى صعيد قطاع السمسرة، أشار إلى أن شركته تستطيع تنفيذ التعاملات لعملائها فى %95 من الأسواق المدرجة على مؤشر «MSCI FEM» سواء عبر التواجد الفعلى فى 11 دولة قبل الإطلاق الرسمى لمقر نيجيريا أو من خلال اتفاقات، كما أن قطاع الوساطة هو الأكبر فى الشرق الأوسط، من حيث الحصة السوقية الإجمالية بينما يغطى قطاع الأبحاث أكثر من 240 سهما فى الشرق الأوسط ودول جنوب الصحراء وجنوب شرق آسيا من بينها بنجلاديش وفيتنام ونيجيريا وزمبابوى.
وأضاف، أن شركته تستحوذ على حصة سوقية %5 فى كل من السوقين الباكستانية والكينية، وتحاول زيادة حجم عملاء المنتجات المهيكلة “Structured Products”.
وعلى صعيد الطروحات التى تنفذها شركته، أوضح أنها تعمل خلال الفترة الراهنة على إتمام طرح القاهرة للاستشارات، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال شهر، كاشفا أن شركته تُدير عددًا من الطروحات من بينها واحد سيتم بنهاية العام الحالى والآخرين خلال عام 2019 بالسوق المحلية، إضافة إلى مجموعة من الطروحات الأخرى فى اﻷسواق الخارجية وهو استمرار لنجاح قطاع الترويج فى العمل على صفقات عديدة خارج مصر فى العامين الماضيين.
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