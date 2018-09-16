البنوك تنتظر توقيع دمياط للأثاث على 80 عقداً مع أصحاب ورش

أثاث

سهير محمد:



تنتظر البنوك المتعاقدة مع مدينة دمياط للأثاث توقيعات الشركة على العقود للبدء فى ضخ لتمويل صغار الصناع ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة،

وتتوزع هذه العقود ما بين بنكى مصر والاستثمار العربى، حيث قاما بتمويل صغار الصناع لتمكلك الورش خلال المرحلة الأولى للمدينة بنحو 58 عقدا مع بنك مصر و22 عقدا مع بنك الاستثمار العربى.



وتصل إجمالى التمويلات التى وافق البنكين على ضخها لأصحاب الورش بنحو 47 مليون جنيه، حيث تبلغ قيمة الورشة الواحدة 580 ألف جنيه.



وانضمت بنوك الأهلى المصرى وقطر الوطنى الأهلى والتعمير والإسكان إلى بنكى مصر والاستثمار العربى لتمويل صغار الصناع لتملك الورش فى المدينة، حيث يتنافسون على ما سيتم طرحه من ورش خلال المرحلة الثانية.



وأكد مصدر رفيع المستوى بشركة مدينة دمياط للأثاث أن توقيع هذه العقود سيتم مع افتتاح المدينة، حيث قاربت على الانتهاء، ومن المقرر افتتاحها خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنه من الصعب أن يتم التوقيع قبل تسليم الورش للصناع حتى لا يبدأ احتساب الفوائد فى وقت مبكر قبل بدء العمل فعليا.



ويخطط بنك مصر لتمويل نحو %70 من إجمالى الورش المتاحة لصغار الصناع فى المدينة، والتى تدخل ضمن مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة تصل إلى %5.



وقال عادل طه، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك الاستثمار العربى، إن إجمالى الحالات التى وافق البنك على تمويلها نحو 22 حالة بقيمة تقدر بنحو 13 مليون جنيه، وجار دراسة حالات أخرى ومازالنا فى انتظار موافقة الشركة للبدء فى ضخ الأموال.



وأوضح طه أن البنك يعمل على التوسع فى تمويل صغار الصناع فى مدينة دمياط للأثاث فى إطار توسعه فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة قائلا «نحن فى انتظار طرح المرحلة الثانية من المشروع والذى يحتوى عددا من الورش الجديدة«.



وتبلغ قيمة التمويل المتاح لشراء وتملك الورش فى المدينة 1.5 مليار جنيه، وتقوم البنوك بتمويل %90 من قيمة الورشة لمدة 10 سنوات منها سنة سماح، ويشمل التمويل تملك الوحدات وشراء الخامات والمعدات.



وكان من المقرر طرح المرحلة الثانية فى مطلع أبريل الماضى، بعد تسليم المحرلة الأولى من الورش، ولكن مجلس إدارة شركة مدينة دمياط للأثاث قرر تأجيل طرح المرحلة الثانية للورش بالمدينة بعد الانتهاء من استكمال كافة الطرق والمرافق الخاصة بالمدينة، وبدء تسليم المرحلة الأولى من الورش إلى المشترين ولم يتحدد بعد موعد الطرح الرسمى.



يذكر أن مشروع مدينة الأثاث بدمياط يعد أحد أهم المشروعات القومية فى مصر والتى توليها الدولة اهتماما بالغا، ويهدف إلى إنشاء مدينة متكاملة ومتخصصة فى صناعة الأثاث وكل ما يتعلق بها من حرف وصناعات صغيرة ومتوسطة وصناعات مغذية ومكملة لها، ويضم 1400 ورشة لصغار الصناع، وأراض للأغراض الصناعية كاملة المرافق، بمساحة اجمالية تبلغ 600 ألف متر مربع، كما تشمل المدينة منطقة تجارية تسويقية تضم مركز تجارى لتسويق الأثاث يضم 400 معرض، وأرض معارض وفندق 4 نجوم وفندق أخر 3 نجوم، ومركز دولى للمؤتمرات، وتشمل أيضا خدمات إدارية ومستشفى ومركز تكنولوجى، ومعهد فنى للتصميم والتدريب الحرفى، وخدمات مكملة أخري.



وتأسست شركه مدينة دمياط للأثاث فى يوليو 2016 برأس مال مصرح به 5 مليارات جنيه ورأس مال مصدر 521 مليون جنيه وتم رفعه إلى 700 مليون جنيه بمساهمة كل من بنك الاستثمار القومى، ومحافظة دمياط، وشركة أيادى مصر للتطوير الصناعى (إحدى شركات أيادى للاستثمار والتنمية) ووزارة التجارة والصناعة.