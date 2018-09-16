البورصة: شطب أسهم القومية للأسمنت نهائيًا

البورصة 6

المال - خاص



قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة -أمس- الموافقة على شطـب القيد النهائي لأسهم شركة القومية للأسمنت، في ضوء التزامها بأحكام الشطب الاختياري برأس مال مصدر 206.400.000 جنيه مصري موزع على 103.200.000 سهم بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه مصري.



وأوضحت شاشات البورصة، اليوم الأحد: "الشركة طلبت شراء اسهم المساهمين الراغبين بالبيع سواء المتضررين من الشطب أو غيرهم، وتم تنفيذ صفقة الشراء للأسهم بتاريخ 12/9/2018 وبلغت الكمية المنفذة 4.791.249 سهم بسعر 15.19 جنيه، وتبلغ نسبة الكمية المنفذة إلى إجمالي أسهم الشركة 4.642 % وتمثل 92.064 % من نسبة الأسهم حرة التداول".



وسيتم حذف بيانات الشركة من على قاعدة بيانات البورصة، اعتبارًا من نهاية جلسة تداول اليوم الأحد الموافق مع أخطار شركة مصر للمقاصة بذلك، ويتم تداول أسهم الشركة خارج المقصورة من خلال نظام القبول الالى للاوامر وذلك لمدة ثلاثة اشهر ويتم عرض موقف الشركة في نهايتها على لجنة القيد.