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بنك القاهرة يتفاوض على تمويلات خارجية
الأحد 16 سبتمبر 2018 11:38 ص
بنك القاهرة
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بنك القاهرة
■ أرباح 2017 تتراجع %63 إلى 800 مليون جنيه
■ 122 مليار جنيه ودائع مقابل 50 مليار جنيه قروضًا
■ تدشين إدارتين جديدتين للتجارة الدولية وخدمات الشركات
■ يسعى لتعديل شامل فى علامته التجارية وتطوير شكل الفروع
■ تدبير تمويل مشترك لإحدى شركات الاستثمار العقاري
سيد بدر:
يتفاوض بنك القاهرة مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية والبنوك الخليجية للحصول على تمويلات بالعملات الأجنبية.
قال عمرو الشافعى، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، إن مصرفه فى اتصال دائم مع البنوك والمؤسسات الخارجية ويسعى للحصول على تمويلات غير كبيرة، لكن لم يحدد احتياجاته بعد.
ووقع البنك الأهلى خلال الفترة الماضية تمويلا خارجيا بقيمة 750 مليون دولار، من مجموعة بنوك، كما حصل على شريحة من بنك الاستثمار الأوروبى بقيمة 375 مليون يورو، ويسعى بنك مصر لاقتراض 750 مليون دولار خلال العام المالى الجاري.
وفيما يتعلق بنتائج أعمال العام الماضى كشف الشافعى، عن تراجع أرباح البنك لتسجل نحو 800 مليون جنيه مقابل 2.2 مليار جنيه بنهاية العام قبل الماضى، ما يشير إلى تراجعها بنحو %63.6، مرجعًا هذا الانخفاض إلى أعباء الشهادات مرتفعة العائد وأسباب أخرى رفض الإفصاح عنها.
ونوه إلى أن البنك لديه نحو 20 مليار جنيه من شهادات الـ%20 و7 مليارات جنيه فى شهادات الـ%16، وأن هذه المبالغ رفعت تكلفة الأموال بالبنك بشكل كبير ما جعلها أحد أسباب انخفاض الأرباح بنهاية العام الماضي.
وكان بنك القاهرة حقق أرباحا قياسية قبل تعويم العملة وصلت إلى 2.8 مليار جنيه بنهاية 2015 كإجمالى أرباح وارتفعت إلى 3.3 مليار جنيه بنهاية عام 2016، ارتفاعًا من 45 مليون جنيه فى عام 2011.
وساهمت شهادات الـ%20 فى تأثر أرباح أكبر بنكين حكوميين الأهلى ومصر بنهاية العام المالى الماضى، لتنخفض أرباح الأول من 13 مليارًا بنهاية العام المالى قبل الماضى إلى 9.5 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى، وانخفضت أرباح الثانى لكن البنك لم يعلن عن تفاصيل مؤشراته المالية بعد.
وأشار الشافعى إلى أن البنك يسعى الفترة المقبلة للانطلاق عبر تغيير إجراء تغيير شامل فى العلامة التجارية وشكل الفروع التى تبلغ حاليًا نحو 222 فرعا ووكالة صغيرة، كما بدء بالفعل فى تطوير البنية التكنولوجية عبر تطبيق أفضل الأنظمة ليتم إطلاق الإنترنت بانكينج والموبايل بانكينج بشكلهما المطور خلال العام المقبل.
وعلى صعيد المؤشرات المالية للبنك، أضاف الشافعى، أن محفظة القروض الإجمالية سجلت نحو 50 مليار جنيه فى الوقت الحالى منها 3.7 مليار جنيه لمتناهى الصغر تخدم نحو 192 ألف عميل وتعتبر أكبر محفظة فى السوق، بينما تبلغ محفظة الودائع نحو 122 مليار جنيه.
وأوضح أن محفظة ائتمان الشركات ارتفعت بنسبة %30 منذ بداية العام الجارى لتسجل نحو 28 مليار جنيه، وأن البنك قام بعملية إعادة هيكلة كاملة للإدارة بالاستعانة بكوادر من خارجه وتدشين إدارتين جديدتين إحداهما Global Transaction Banking لخدمات التجارة وإدارة التدفقات المالية، والأخرى إدارة للخدمات المصرفية للشركات لتكون حلقة وصل بين العميل وإدارة ائتمان الشركات، وهو ما يوفر الكثير من الوقت والجهد على إدارة التمويلات التى تختص بدراسة الشركة من الناحية الائتمانية والنزول لمواقع المشروعات، مضيفًا أن نمو أعمال البنك بشكل كبير سمح له بتعيين كوادر جديدة.
وكشف عن سعى البنك الفترة الحالية لترتيب تمويل مشترك لإحدى شركات الاستثمار العقارى التى لديها مشروعات بغرب القاهرة، لكن لم يتم الاتفاق على التمويل، لافتًا إلى أن البنك طلب زيادة بند حقوق الملكية بالشركة.
ونوه إلى أن البنك لديه نحو 200 عميل ائتمان مباشر بالبنك، ويدرس فى الفترة الحالية تمويلات ضخمة لأكثر من 100 عميل، مشيرًا إلى أن محفظة البنك من أكثر المحافظ توازنًا على مستوى السوق ولا يوجد فيها نسب تركز لقطاعات بعينها، كما أن القطاع الصناعى يعتبر من أكثر القطاعات حصولا على تمويل من البنك.
وذكر أن البنك قام بتشكيل فريق من البنوك المساهمة فى بنك القاهرة كمبالا لإعادة هيكلة البنك، كما قام بافتتاح مكتب تمثيلى فى دبى خلال الفترة الأخيرة.
ووفقًا للشافعى فقد تم تعيين محمد على، رئيس قطاع الخزانة السابق ببنك قطر الوطنى الأهلى لإدارة قطاع الخزانة ببنك القاهرة، مؤكدًا أن البنك مازال من البنوك الرئيسية المسئولة عن تصدير النقد الأجنبي.
يشار إلى أن بنك القاهرة من البنوك التى سيتم طرحها فى البورصة خلال العام المقبل وفقًا لتصريحات محمد الإتربى، رئيس بنك مصر المالك غير المباشر، لـ«المال» الشهر الجارى، بينما قال طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، فى وقت سابق إن نسبة الطرح فى جميع مراحله لن تتجاوز %49 مع الاحتفاظ بنسبة %51.
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