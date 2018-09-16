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اتصالات وتكنولوجيا
ونائب وزير الاتصالات: مباحثات مع «المركزي» لتفعيل الكارت الذكى الموحد
الأحد 16 سبتمبر 2018 11:27 ص
البنك المركزي المصري
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البنك المركزي المصري
محمود جمال:
كشف الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، عن إجراء وزارته مباحثات مع البنك المركزى لتفعيل الكارت الذكى الموحد بهدف تقديم خدمات مادية وعينية للمواطنين منها صرف معاشات وزارة التضامن الاجتماعى، أو الحصول على خدمة التأمين الصحى الشامل من وزارة الصحة.
وقال إن قرار سداد رسوم الخدمات الحكومية إلكترونيا بداية من العام المقبل يأتى بناء على توجيهات المجلس الأعلى للمدفوعات الرقمية، وتحت إشراف أكثر من وزارة منها «الاتصالات« و«المالية» و«التخطيط».
وأوضح العطار، فى تصريحات لـ«المال» أن الدولة تستهدف من تلك الخطوة تحفيز المواطنين على فتح حسابات بنكية تتيح سداد رسوم الخدمة أونلاين باستخدام كارت المدفوعات الإلكترونية ضمن خطتها للتحول إلى المجتمع الرقمى والشمول المالى.
وأكد أنه بموجب تلك الخطوة، ستتمكن الجهات الحكومية من تحصيل رسوم الخدمة بأكثر من طريقة منها الكروت مسبوقة الدفع، أو البطاقات الائتمانية ATM لأصحاب الحسابات البنكية.
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