مصر الأفضل للاستثمار فى القارة السمراء

■ نصر: حققنا قفزات بمشروعات البنية الأساسية وهيأنا مناخا جاذبا للاستثمارات.. ومستمرون فى الإصلاح



المال ـ خاص:



أشادت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، باختيار «بنك راند ميرشانت» مصر أفضل بلد للاستثمار فى عام 2019 فى قارة افريقيا للعام الثانى، خلال تقرير «أين تستثمر فى أفريقيا» حيث احتفظت مصر بمركزها فى قائمة أفضل 10 دول للاستثمار.



وأكدت أن المشروعات الضخمة التى نفذتها مصر خلال السنوات الأربع الماضية فى مجال البنية الأساسية، ساهمت فى تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات، خاصة وأن مصر حققت قفزات ملموسة فى مشروعات تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية، وكانت موضع إشادة من جميع المؤسسات الدولية.



وأشارت إلى أن هذه التقارير الصادرة عن المؤسسات الإقليمية والدولية، تعزز الثقة فى الاقتصاد المصرى، وتؤكد أن مصر تمضى فى الطريق الصحيح بعد سلسلة الإصلاحات التشريعية والهيكلية التى قامت بها فى مجال الاستثمار، والتى تضمنت إصدار عدد من القوانين مثل قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس وقانون التأجير التمويلى والتخصيم، وتعديلات قانونى الشركات وسوق المال، إضافة إلى ما تم من إجراءات مؤسسية لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير مركز خدمات المستثمرين، مؤكدة أن هذه التقارير الدولية تعزز ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى، وتؤدى إلى ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، فى ظل تطلع لمصر لجذب المزيد منها، نظرا لدورها فى زيادة معدل النمو وتوفير فرص العمل.



وأوضحت أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى مستمرة فى إجراءاتها الإصلاحية، والتوسع فى فروع مركز خدمات المستثمرين والمناطق الحرة والاستثمارية فى مختلف المحافظات، من أجل التسهيل على المستثمرين.



وأعربت عن تطلعها إلى زيادة الاستثمارات المشتركة مع الدول الأفريقية والاستفادة من الاتفاقيات الموقعة معها، فى ظل تنظيم وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة «الكوميسا»، مؤتمر «أفريقيا 2018»، والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.. وكان التقرير قد ذكر أن مصر أكثر الدول الأفريقية جذبا للاستثمارات لأنها أكبر سوق أفريقية من حيث إجمالى الناتج المحلى، وتتميز بأكبر سوق استهلاكية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.