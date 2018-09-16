نعيم: وصول EGX30 لمستوى 16000 مرهون بتخطي نقاط الدعم

أسماء السيد

قالت بحوث "نعيم"، إن مؤشر البورصة الرئيسي يتحرك في حركة عرضية، إذ يتذبذب صعودًا وهبوطًا بين مستوى 16000 كمستوى مقاومة ونطاق 15000-15100 كمستوى دعم.

وأوضحت نعيم، في مذكرة بحثية -حصلت "المال" على نسخة منها- أن نجاح المؤشر في الارتداد لأعلى من نطاق الدعم المذكور سيفتح الباب لحركة صعودية أخرى، قد تستهدف الوصول لمستوى 16000 نقطة.





ونصحت المتعاملين بأن يسلكوا نهجًا انتقائيًا في عملية الاختيار، وحددت مستوى إيقاف الخسائر عند 15000 نقطة.