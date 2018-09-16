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استثمار
أكثر من 2000 مشارك فى منتدى «أفريقيا 2018»
الأحد 16 سبتمبر 2018 11:06 ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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الرئيس عبد الفتاح السيسي
■ تخصيص جلسات لتمكين المرأة .. ويوم لرواد الأعمال
■ وزيرة الاستثمار: رئاسة القاهرة للاتحاد الأفريقى يجعله منصة للمساعدة بتشكيل أولويات القطاع الخاص للسنة المقبلة
المال ـ خاص:
تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، تنظم وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة «الكوميسا»، منتدى «أفريقيا 2018» فى نسخته الثالثة تحت عنوان «القيادة الجريئة والالتزام الجماعى: تعزيز الاستثمارات البينية الأفريقية» خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر المقبل، بمدينة شرم الشيخ، بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الأفريقية ونحو 2000 شخص من ممثلين عن شركاء مصر فى التنمية، ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة وجميع أنحاء العالم، بهدف تحفيز الاستثمار فى القارة الأفريقية.
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن منتدى «أفريقيا 2018» ينعقد هذا العام فى ظل تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى لعام 2019، مما يجعله منصة للمساعدة فى تشكيل أولويات القطاع الخاص للسنة المقبلة، مشيرة إلى أن هذا العام، سيكون للمنتدى جلسات تركز على دور المرأة لمساعدتها على تحديد الأولويات القارية فى تجمع يسمى «تمكين المرأة فى أفريقيا».
وأضافت أنه سيتم تقديم بيان إلى رؤساء الدول الحاضرين يسلط خلاله الضوء على اهتمامات المرأة فى أفريقيا وأولوياتها واحتياجاتها وتطلعاتها.
وأوضحت أنه بناء على نجاح العام الماضى، سيعقد يوم شباب رواد الأعمال (YED) الذى يوفر للشباب الصاعد فى القارة فرصة مقابلة مجموعة متنوعة من المستثمرين، بالإضافة إلى صقل مهاراتهم فى بعض ورش العمل بحضور عدد من رؤساء الدول الأفريقية.
وأكدت أن القيادة السياسية حريصة على تحقيق تعاون فعال بين الدول الأفريقية وتحقيق التنمية، بما ينعكس إيجابا على حياة الشعوب الأفريقية، من خلال التعاون فى جذب الاستثمار، مشيرة إلى أن المؤتمر يأتى استكمالا للنجاح الكبير الذى حققه منتدى «أفريقيا 2017« بشرم الشيخ، والذى عقد تحت رعاية الرئيس وبحضوره وعدد من رؤساء الدول الأفارقة.
وأوضحت، أن المؤتمر فرصة للقاء صانعى السياسات والمؤسسات التمويلية والمستثمرين من أفريقيا وكل دول العالم لتحفيز الاستثمار فى القطاعات الإستراتيجية، وتمثل مصر بوابة استثمارية للقارة الأفريقية، مشددة على أن المؤتمر سيساهم فى دعم و ترويج الاستثمار بين العالم وأفريقيا من خلال مصر.
وأشارت إلى أن مصر تؤكد على دورها الأفريقى من خلال استضافة مؤتمر «أفريقيا 2018» والذى يعد أكبر التجمعات الاستثمارية بدول القارة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، مما يساهم فى تحقيق نمو مستدام وشامل من شأنه أن يوفر ملايين من فرص العمل لأبناء القارة الأفريقية باستغلال ثرواتها الطبيعية، وعمل مشروعات كبرى تقوم على استغلال هذه الثروات، وهذا من شأنه أن يرفع مستوى معيشة مواطنى القارة ويحسن من دخولهم، ويقضى على مشكلات الفقر والهجرة بحثا عن فرص العمل.
وقالت هبة سلامة، المدير الإقليمى لوكالة الاستثمار التابعة للكوميسا:«لا تزال «الكوميسا»، التى تضم الآن 21 دولة بعد انضمام تونس والصومال هذا العام، تلعب دورًا رائدًا فى تعزيز التكامل الاقتصادى لأفريقيا، وباعتبارنا أحد أكثر المجتمعات الاقتصادية الإقليمية تأثيرًا فى أفريقيا، فلدينا دور محورى فى التعامل مع قادة الأعمال والمستثمرين».
وأضافت:« نثمن الدور المحورى لمصر فى دعم العلاقات الاقتصادية بين الدول الأفريقية، ودور وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى استضافة المنتدى على مدار ثلاث سنوات».
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