EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
البورصة تستهل تعاملات الأحد على تراجع جماعي
الأحد 16 سبتمبر 2018 11:34 ص
خسائر البورصة المصرية 55
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
مبيعات المصريين تقود البورصة للهبوط بمنتصف التعاملات
حصة المؤسسات تققز إلى 78.8 % من تنفيذات البورصة
خسائر البورصة المصرية 55
أسماء السيد
استهلت البورصة المصرية تعاملاتها، بجلسة اليوم الأحد –أولى جلسات الأسبوع الجاري- على تراجع حماعي سجل فيه المؤشر الرئيسي 1% ليصل 15142 نقطة.
وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بـ 0.18% ليسجل 741 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ليصل 1894 نقطة بتراجع 0.3%، ونظيره متساوي الأوزان بـ 0.89% عند 2428 نقطة.
وبلغت قيم التداول على الأسهم 41 مليون جنيه، وسجل رأس المال السوقي 840.7 مليار جنيه.
البورصة المصرية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا