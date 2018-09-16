البورصة تستهل تعاملات الأحد على تراجع جماعي

خسائر البورصة المصرية 55

أسماء السيد



استهلت البورصة المصرية تعاملاتها، بجلسة اليوم الأحد –أولى جلسات الأسبوع الجاري- على تراجع حماعي سجل فيه المؤشر الرئيسي 1% ليصل 15142 نقطة.



وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بـ 0.18% ليسجل 741 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ليصل 1894 نقطة بتراجع 0.3%، ونظيره متساوي الأوزان بـ 0.89% عند 2428 نقطة.



وبلغت قيم التداول على الأسهم 41 مليون جنيه، وسجل رأس المال السوقي 840.7 مليار جنيه.