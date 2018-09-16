الانتهاء من مشروع قانون التأمين الجديد نهاية الشهر

المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الرقابة المالية

كتب- ماهر أبو الفضل ومروة عبد النبي:



دخل مشروع قانون التأمين الجديد، الذى أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية، مرحلة الصياغة النهائية لمسودته، ومن المقرر أن يُعرض على مجلس إدارة الهيئة أواخر شهر سبتمبر الحالي.



وقال المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة، إن الرقابة المالية انتهت بالفعل من مسودة القانون، وتعكف حاليا على مراجعة الصياغات النهائية، على أن يتم عرضها على مجلس الإدارة قبل نهاية الشهر الجارى بناء على طلب الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة.



وأشار - فى حواره لـ «المال» - إلى أن الهيئة لا تسعى إلى إعداد تشريع جديد لمجرد التباهى به، لكنها سعت إلى أن يكون هذا القانون سلاحا للصناعة، وظهيرا تعتمد عليه فى مواجهة أى مخاطر فنية، ومن ثم كان من الطبيعى أن يطال مسودة التشريع الحذف حينا والإضافة أحيانا، حسب المتغيرات، والرؤى، والأراء، والأفكار، والتى فتحت «الرقابة المالية» أبوابها أمام كل العاملين فى صناعة التأمين لعرض وجهات نظرهم.



وأضاف أنه فور اعتماد مجلس إدارة الهيئة للمسودة النهائية للقانون أواخر الشهر الحالى، سيتم طرحه للحوار المجتمعى قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل،لافتا إلى أن هناك جهات عديدة سيُطرح عليها المشروع من بينها اتحاد التأمين والشركات سواء العاملة فى نشاط التأمين أو الوساطة، بالإضافة إلى وسائل الإعلام، و أطراف أخرى، لا سيما وأن المشروع ينضوى تحته عدد من التغطيات التى تمس جهات أخرى، فى خطوة تستهدف الإطلاع على جميع الرؤى ووجهات النظر حوله.



وأوضح أن «الرقابة المالية»، ستدرس وجهات النظر المختلفة التى سيتم عرضها خلال طرح مشروع قانون التأمين الجديد للحوار المجتمعى، على أن يتم إعداد مسودة نهائية و إرسالها إلى مجلس الوزراء فى ديسمبر المقبل.



ولفت إلى أن مشروع قانون التأمين يتضمن قواعد مرتبطة بتنظيم المسئولية المهنية سواء للمهن الحرة أو لمرتادى المسارح، والتى سيتم فرضها بشكل إلزامى، وستكون وثيقة تأمين المسئولية المهنية ضمن إجراءات منح التراخيص للمنشآت المخاطبة بتلك التغطيات.



وكشف عن أن الأقساط المستهدفة فى 2022 والمقدرة بنحو 50 مليار جنيه حسب الاستراتيجية القومية للأنشطة المالية غير المصرفية، تتضمن الأقساط التى يتم جلبها من خلال شركات التأمين، بالإضافة إلى الاشتراكات بالصناديق الخاصة.



وأشار إلى أن نسبة مساهمة التأمين فى إجمالى الدخل القومى، تصل إلى %1.3، كاشفا أن النسبة موزعة بواقع %1 لصالح شركات التأمين، مقابل %0.3 فقط لصناديق التأمين الخاصة.