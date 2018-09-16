طرح أراضى المدارس بالعاصمة الإدارية الجديدة

بدور إبراهيم:



طرحت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية 14 قطعة أرض لتنفيذ مدارس بالحى السكنىR8 ، بمساحات من 2.34 إلى 5.79 فدان.



وقال خالد الحسينى، المتحدث الرسمى لشركة العاصمة، إن الأسعار تتراوح بين 7468 إلى 21 آلف جنيه للمتر.



وأضاف أن 16 شركة لديها أسبقية حجز، كونها لم تسترد مبلغ الجدية، وهى: العاصمة للتعليم المتطور، وجيل المستقبل للخدمات التعليمية، والمصرية العليا للخدمات التعليمية، والبارون الحديثة للخدمات التعليمية، وبرايم أكاديما، والحياة الحديثة للخدمات التعليمية، ومودرن سكول الحلمية، وعلى لبيب - تحت التأسيس، وسما مودرن للخدمات التعليمية، ومدارس الرياض الخاصة، وكابيتال للتعليم المتطور، والخدمات التعليمية المتطورة، وأفق جروب للخدمات التعليمية والتجارة، وهلب للإنشاءات، ورواد مصر الدولية، وطريق العلم للاستشارات التعليمية.

