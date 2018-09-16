بدء إجراءات بيع 146 ألف متر أراض تملكها القابضة للطرق

الطرق والكبارى: فتح طريق طابا نويبع بعد إزالة آثار السيول

مدحت إسماعيل:



أكدت مصادر مطلعة أن وزارة النقل بدأت فى إجراءات بيع أراض بمساحة تصل إلى 146 آلف متر مربع، تملكها 4 شركات تابعة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البري.



وأضافت أن الوزارة حصلت الأسبوع الماضى على موافقة مجلس الوزراء بالتصرف فى تلك الأراضى، فى إطار برنامج استغلال الأصول غير المستغلة، التى تسعى الدولة لتنفيذه خلال الفترة المقبلة، بشركات قطاع الأعمال العام.



ولفتت إلى أن الوزارة تلقت أكثر من عرض خلال الفترة الماضية، جار تقييمها ومقارنتها بأسعار التثمين التى أقرتها الشركة القابضة، وأجرته الجهات الحكومية المعنية وفقا للقانون، وهى هيئة المساحة بوزارة الرى، وهيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، واللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة.



وسعت القابضة خلال الفترة الماضية إلى استغلال مساحة 16 آلف متر من تلك الأصول، كمرحلة أولى، عبر شراكات مع القطاع الخاص، إلا أن الاتفاق لم يتم، كما تراجعت عن تأسيس شركة مستقلة تتولى التسويق واستغلال الأراضي.



ويتبع القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى، 4 شركات هى: النيل العامة للطرق والكبارى، والنيل العامة لإنشاء الطرق، والنيل العامة للطرق الصحراوية، والنيل العامة للإنشاء والرصف.



وذكرت المصادر أن المساحات تتوزع على 6 قطع أراض، مقسمة بواقع قطعتين تملكهما شركة الطرق والكبارى، الأولى بمنطقة عين شمس ومساحتها 46 ألف متر، والثانية 8 آلاف متر بنطاق مدينة الزقازيق، بالإضافة إلى 24 ألف متر مربع، تحت ولاية الطرق الصحراوية بشارع الطيران، و3 قطع مملوكة لشركة الإنشاء والرصف، بواقع 21 ألف متر بألماظة، و44 ألف متر بمحافظة قنا، و3 آلاف متر بالمطرية.



ولفتت إلى أنه سيتم عقد اجتماع خلال الفترة المقبلة، لمناقشة توظيف حصيلة البيع المتوقعة، وهناك احتمالات لاستخدام جزء فى سداد مديونية على شركات تابعة للقابضة تصل إلى 1.5 مليار جنيه، وجزء أخر من الحصيلة سيذهب لشراء معدات جديدة للشركات.



ووافقت الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى، نهاية يوليو الماضى، على تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة القابضة، برئاسة المهندس صلاح صابر، بالإضافة إلى مناقشة ميزانية العام المالى 2016 ـ 2018، بإجمالى إيرادات 4.69 مليار جنيه، وصافى ربح 162.94 مليون جنيه.