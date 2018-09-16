«هيرميس» تخطط لمضاعفة أصولها الإقليمية إلى 4.5 مليار دولار

إيمان القاضى وأسماء السيد:

تستهدف المجموعة المالية هيرميس القابضة للاستثمارات المالية مضاعفة حجم أصولها المدارة إقليميًا عبر شركة FIMالتابعة، إلى 4.5 مليار دولار مقابل 2.4 مليار حاليًا.

قال كريم عوض، الرئيس التنفيذى للمجموعة إن «FIM» تدير محافظ وصناديق فى المنطقة العربية والأسواق المبتدئة، سواء فى الأسهم أو صناديق الاستثمار العقاري.

وأوضح أن حجم أصول «FIM» يؤهلها لأن تكون على رأس قائمة الشركات المرشحة لاستقبال الاستثمارات الوافدة للمنطقة، خاصة أن لديها خبرة كبيرة وتواجدا واسعًا بمناطق مختلفة، ومن ثم تخطط الشركة لمضاعفة أصولها خلال 4 أعوام، علما بأنها مملوكة بنسبة %50 للمجموعة المالية هيرميس و%50 لفريق الإدارة.

وكشف عوض عن ضخ استثمارات بقيمة مليار جنيه فى الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة الماضية، خاصة أنها مكملة لأنشطة بنك الاستثمار الرئيسية، وتستفيد الشركة من قاعدة عملائها فى المجالات الأخرى لتنميتها.

وأوضح أن شركته بدأت منذ بداية الربع اﻷول من العام الجارى تقسيم أرباح المجموعة المحققة من ذراع بنك الاستثمار والخدمات المالية غير المصرفية، وأثبت القطاع نجاحه، مؤكدًا أن الاستراتيجية الحالية هى التوسع فى الأنشطة القائمة وتعظيم عوائدها.

وبلغت إيرادات قطاع التمويل غير المصرفى التابع للمجموعة المالية هيرميس نحو 253 مليون جنيه خلال الربع الثانى من عام 2018، بمعدل نمو سنوى %92، ومثلت إيرادات القطاع %25 من إجمالى إيرادات المجموعة خلال الربع الثانى من العام الجارى، مقابل %13 خلال الفترة نفسها من 2017، وأرجعت ذلك بشكل رئيسى إلى نمو إيرادات شركة تنمية للتمويل متناهى الصغر بمعدل سنوى %141 خلال الربع الثانى من 2018.

فيما بلغ صافى الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية لقطاع التمويل غير المصرفى 42 مليون جنيه خلال الربع الثانى من العام الجارى بزيادة سنوية %100.

ويتمثل قطاع التمويل غير المصرفى التابع للمجموعة المالية هيرمس فى شركة تنمية للتمويل متناهى الصغر، بالاضافة الى هيرميس للتأجير التمويلى،علاوة على «فاليو« لخدمات البيع بالتقسيط، كما تخطط المجموعة لإضافة نشاط التخصيم قريبًا.