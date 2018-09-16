تحذيرات من ارتباك الأسواق بعد حظر «النقل الثقيل» على الدائرى

■ مطالب باجتماع عاجل مع «المرور» لتنظيم العمل وتجنب نقص المعروض



دعاء حسنى والصاوى أحمد:



حذر تجار ومنتجون من حدوث ارتباك فى الأسواق خلال الأيام الأولى من تطبيق قرار الحكومة بحظر سير سيارات النقل الثقيل التى تزيد حمولتها عن 4 أطنان على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، من السادسة صباحًا وحتى منتصف الليل، والذى دخل حيز التنفيذ أمس، مطالبين بعقد اجتماع عاجل مع إدارة المرور التابعة لوزارة الداخلية لتنظيم العمل بالقرار، لتجنب نقص المعروض السلعي.



وقللوا من مخاطر زيادة أسعار السلع تأثرًا ببدء سريان الحظر، لكنهم توقعوا فى الوقت نفسه ارتفاعها إذا تراخت قبضة الدولة عن رقابة الأسواق.



ورحب محمد شكرى، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية، بحظر سير سيارات النقل الثقيل من السادسة صباحًا حتى منتصف الليل، محذرا من أن القرار قد يسبب ارتباكًا فى المعروض من السلع فى الأسواق خلال أيامه الأولى، لاعتماد توصيل السلع الغذائية على النقل الثقيل للتوزيع داخل المناطق السكنية.



وأكد لـ«المال» ضرورة عقد اجتماع عاجل بين اتحاد الصناعات وإدارة المرور، لتنظيم تطبيق القرار، بما لا يؤثر على توافر السلع فى منافذ البيع، والبحث عن حلول لعملية التوزيع.



وأضاف أن هناك دولا كثيرة تنظم عمليات توريد السلع من منتصف الليل وحتى الرابعة صباحًا، ولذا لا يستدعى الأمر إلغاء قرار حظر سير النقل الثقيل على الدائرى، وإنما عقد اجتماع عقب أول أسبوع من تطبيقه لإعادة تنظيم السوق لضمان نجاح التجربة.



وأوضح أن تكلفة النقل تشكل 5 إلى %7 من سعر السلعة، مستبعدا لجوء البعض إلى زيادة أسعار السلع بعد الحظر، مطالبا يإعادة فتح المحال لاستقبال البضائع خلال فترات عمل النقل الثقيل.



واستبعد المهندس محمد عفيفى، الرئيس السابق لغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن يؤثر حظر سير النقل الثقيل على الطريق الدائرى على أسعار مواد البناء، سواء تلك التى يتم نقلها داخليًا أو إلى أسواق التصدير.



وقال على شكرى، نائب رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، إن حظر سيارات النقل الثقيل من السادسة صباحاً وحتى منتصف الليل، ليس من المفترض أن يرفع أسعار السلع، وهو يعد تنظيمًا للشارع وتجنبًا لوقوع الحوادث وتخفيفًا لحدة الزحام.



وتابع : « ممارسات السوق، أثبتت أن البعض قد يستغل مثل هذه القرارات ويرفع الأسعار بصورة غير مبررة، والرهان على تجنب أى استغلال من قبل البعض عن طريق إحكام رقابة الدولة على الأسواق ووجود مخالب حقيقية وأدوات تمكنها من محاربة مثل تلك الأساليب، عبر زيادة معروض السلع فى الأسواق دون اللجوء إلى فرض تسعيرة جبرية أو غيرها من الأساليب غير الفاعلة».



وأكد أمير على، تاجر خضراوات و فاكهة بالدقى، أن جميع حمولات الخضراوات والفاكهة لا تستخدم سيارات النقل الثقيل، مشيرا إلى أن أغلبها تستخدم سيارات النقل الخفيف لنقل الخضراوات من مناطق الإنتاج إلى الأسواق المركزية والأسواق المجمعة.



وقال حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين، إن تأثير القرار على أسعار مدخلات الإنتاج والسلع «محدود» لأن القرار يتعلق بالنقل الثقيل، وهو غير مستخدم فى القطاع.

واستبعد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، ارتفاع أسعار الدواجن أو الأعلاف، تأثرًا بحظر سير سيارات النقل الثقيل على الطريق الدائرى.



وأضاف لـ «المال»، أن نقل الدواجن يعتمد على سيارات النقل الصغيرة، لنقل الإنتاج من المزرعة إلى المجازر، أما الأعلاف فلا يوجد ما يمنع نقلها مساء بسيارات النقل الثقيل، و هو ما لن يؤثر على أسعارها.



وأكد مجدى الشراكى، رئيس جمعية الإصلاح الزراعى، أن تحديد ساعات العمل للنقل الثقيل قرار «سيادي»، والشاحنات التى تنقل الأسمدة لا تسير على الطرق الدائرى، ولا تدخل إلى منطقة القاهرة الكبرى ولكنها تسلك اتجاهات أخرى بين المحافظات وبين مناطق الإنتاج.