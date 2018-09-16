الإسكان: حملات لإزالة مخالفات البناء فى القاهرة الجديدة وبرج العرب

محافظة الجيزة تزيل تعديات

بدور إبراهيم:



صرح المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، بأنه يجرى تنفيذ حملات دورية لإزالة المخالفات والإشغالات بالمدن الجديدة، تنفيذا للقانون، وللحفاظ على المظهر الجمالى والطابع العمرانى للمدن الجديدة، ومنع ظهور أى عشوائيات بها.



وقال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة: تم تنفيذ حملة لإزالة مخالفات البناء بالقطعة رقم 190 بمنطقة عمارات حى النرجس، بالتجمع الخامس، والمتمثلة فى زيادة نسبة البناء بالسطح، بالمخالفة للتراخيص وشروط التعاقد، وتم التنفيذ بالتعاون بين لجنة إزالة المخالفات وشرطة التعمير وقسم الشرطة المختص.



وأكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، استمرار حملات إزالة الإشغالات، بالحى الأول بالمدينة، حيث تم إزالة الإشغالات بمنطقة السويقة.​