EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
عقـــارات
اتفاق لاستكمال مشروعات صرف صحى بـ3 قرى في سوهاج
الأحد 16 سبتمبر 2018 09:57 ص
محطة صرف صحي 55
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
التخطيط تعتمد 1.5 مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي
الإسكان : ملتزمون بالجداول الزمنية لبرنامج خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية
محطة صرف صحي 55
المال ـ خاص:
وقع اللواء مهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، عقد اتفاق مع إحدى شركات المقاولات المصرية لاستكمال مشروعات صرف صحى قرى المحامدة البحرية ودمنو والمزالوة بمركز سوهاج، والممولة من البنك الدولى، ووزارة الإسكان، وذلك عقب سحب الأعمال من شركة المقاولات التى تم ترسية الأعمال عليها فى وقت سابق لضعف نسب التنفيذ.
وأكد اللواء مهندس محمد بدرى محمد، أنه لا تهاون فى تنفيذ المشروعات القومية، ويجب تحقيق الاستفادة القصوى من القروض التى تتحملها الدولة بهدف تحقيق رضا المواطنين، مشدداً على شركة المقاولات التى تم ترسية المشروع عليها ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى للتنفيذ لدخول الخدمة فى التوقيت المحدد.
وأشار إلى أن تكلفة مشروع صرف صحى قريتى المحامدة البحرية ودمنو، 73.8 مليون جنيه، وتكلفة مشروع صرف صحى قرية المزالوة، 71.9 مليون جنيه، ويشمل تنفيذ شبكات انحدار، وخطوط طرد، و3 محطات رفع، و1924 وصلة منزلية بقرية المحامدة البحرية، و1000 وصلة منزلية بقرية دمنو، و1150 وصلة منزلية بقرية المزالوة، ومن المقرر دخول تلك المشروعات للخدمة فى شهر سبتمبر من العام القادم.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا