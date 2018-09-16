اتفاق لاستكمال مشروعات صرف صحى بـ3 قرى في سوهاج

محطة صرف صحي 55

المال ـ خاص:



وقع اللواء مهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، عقد اتفاق مع إحدى شركات المقاولات المصرية لاستكمال مشروعات صرف صحى قرى المحامدة البحرية ودمنو والمزالوة بمركز سوهاج، والممولة من البنك الدولى، ووزارة الإسكان، وذلك عقب سحب الأعمال من شركة المقاولات التى تم ترسية الأعمال عليها فى وقت سابق لضعف نسب التنفيذ.



وأكد اللواء مهندس محمد بدرى محمد، أنه لا تهاون فى تنفيذ المشروعات القومية، ويجب تحقيق الاستفادة القصوى من القروض التى تتحملها الدولة بهدف تحقيق رضا المواطنين، مشدداً على شركة المقاولات التى تم ترسية المشروع عليها ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى للتنفيذ لدخول الخدمة فى التوقيت المحدد.



وأشار إلى أن تكلفة مشروع صرف صحى قريتى المحامدة البحرية ودمنو، 73.8 مليون جنيه، وتكلفة مشروع صرف صحى قرية المزالوة، 71.9 مليون جنيه، ويشمل تنفيذ شبكات انحدار، وخطوط طرد، و3 محطات رفع، و1924 وصلة منزلية بقرية المحامدة البحرية، و1000 وصلة منزلية بقرية دمنو، و1150 وصلة منزلية بقرية المزالوة، ومن المقرر دخول تلك المشروعات للخدمة فى شهر سبتمبر من العام القادم.​