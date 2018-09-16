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اقتصاد وأسواق
نقيب الفلاحين: نحتاج 6 ملايين فدان للاكتفاء من القمح
الأحد 16 سبتمبر 2018 09:52 ص
صورة لعملية حصاد القمح في أحد حقول ولاية كاليفورنيا الأمريكية
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صورة لعملية حصاد القمح في أحد حقول ولاية كاليفورنيا الأمريكية
الصاوي أحمد:
قال نقيب الفلاحين، حسين عبدالرحمن أبوصدام، إن مصر تحتاج إلي 16 مليون طن قمح للاستهلاك سنويا، وإننا نزرع 3 ملايين فدان ينتج الفدان في المتوسط 18 أردبا، يبلغ الأردب 150 كيلو جراما بحوالي 9 ملايين طن، ونستورد مثلها لنغطي الاحتياجات المحلية أي أننا نحتاج إلى 6 ملايين فدان لنكتفي ذاتيا.
وأضاف نقيب الفلاحين أننا يمكن أن نكتفي ذاتيا بنفس مساحة الأرض التي نزرعها قمحا أو بزيادة قليلة لو استخدمنا تقاوي من أصناف قمح تعطي إنتاجيه أعلي، خاصة أن مركز البحوث الزراعية توصل إلي تهجين أصناف تنتج حتي 35 أردبا للفدان نحتاج إكثارها الأيام القادمة؛ لتوفير التقاوي لنزرع المساحة المطلوبة منها، كما أننا في سبيل السعي للاكتفاء الذاتي من القمح يجب علينا ترشيد استخدام الخبز والمكرونة والمنتجات الأخري من القمح لنقلل كمية الاستهلاك الكبيرة التي تصل إلى 16 مليون طن سنويا.
وأوضح أبو صدام أنه يجب النظر بجدية في تنظيم وتوزيع الدعم للرغيف المدعم الذي يستخدمه ضعاف التفوس كأعلاف للمواشي، ويباع في المطاعم في بعض الأحيان، مشيرا إلي أنه ومع قرب بداية زراعة القمح بمصر نناشد وزارة الزراعة توفير الأصناف الصالحة لكل محافظة حسب مناخها.
وبين أن أصناف الوجه البحري قد لا تصلح للوجه القبلي، مطالبا بتوفير الإرشاد للفلاحين للأنواع والأصناف التي تجود بهذه المناطق والتوعية المستمره خلال فترة الزراعة لنقلل الفاقد أثناء عملية الإنتاج والذي يصل إلي 18% نتيجة التبكبير أو التأخير في مواعيد الزراعة وطرق الري والتسميد ومن المهم أن تحدد الدولة أسعار القمح قبل الزراعة لتحفيز الفلاحين علي زيادة المساحة المنزرعة والاهتمام بتجهيز الشون كنقاط تجميع لقربها من أماكن الزراعة وتجهيز الصوامع الحديثه لاستقبال الموسم الجديد وتلافي أخطاء العام الماضي.
وعلي البنك الزراعي المصري توفير القروض اللازمة لمزارعي القمح حتي لا يلجأ المزارع للاقتراض من التجار الذين يحكتروهم ليشتروا منهم المحصول.
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