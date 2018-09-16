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اقتصاد وأسواق
أول تعليق لرئيس الوزراء بعد حادث مستشفى ديرب نجم
الأحد 16 سبتمبر 2018 02:15 ص
وزيرة الصحة تزور مستشفى ديرب نجم بالشرقية
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محافظ الشرقية يفتح تحقيقًا فى وفاة أشخاص بمستشفى ديرب نجم
وزيرة الصحة تزور مستشفى ديرب نجم بالشرقية
متابعات:
قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحرك فورًا بعد علمه بواقعة وفاة 3 مرضى وإصابة 33 آخرين أثناء جلسة الغسيل الكلوي بمستشفى ديرب نجم.
وأضاف «سلطان» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع الإعلامي سعيد حساسين، مساء السبت، إن رئيس الوزراء قرر سرعة كشف المتسببين في الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وسيتم محاسبة أي مسؤول تم تقصيره.
وأشار إلى أن «الدولة مهتمة بتطوير المجال الصحي، ولن نسمح بحدوث إهمال بحق المواطنين أو تقصير يؤثر على حياتهم»، مقدمًا خالص التعازي لأهالي الضحايا.
كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قرر فتح تحقيق عاجل في واقعة وفاة 3 مرضى وإصابة 33 آخرين أثناء جلسة الغسيل الكلوي بمستشفى ديرب نجم، وإحالة ما تسفر عنه التحقيقات للنيابة العامة، لاتخاذ اللازم قانوناً، مؤكداً أنه لن يتهاون في الحفاظ على أرواح المواطنين ومحاسبة كل مقصر في عمله.
وزارة الصحة
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