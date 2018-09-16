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ثقافة وفنون
أميرة كرارة أفضل ممثل باختيار النقاد في مهرجان الفضائيات
الأحد 16 سبتمبر 2018 01:30 ص
أمير كرارة
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أمير كرارة
أحمد حمدي:
كرمت إدارة مهرجان الفضائيات العربية في دورته التاسعة، السبت، عددا من الفنانين على رأسهم الفنانة لبلبة والتي منحها المهرجان جائزة الإبداع.
وحصل الفنان أمير كرارة على جائزة أفضل ممثل باختيار النقاد، وقدمت له شركة «ماستر جروب» هدية خاصة قدرها 250 ألف جنيه عن دوره في «كلبش».
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