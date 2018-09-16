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متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
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605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
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اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
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40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
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30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
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150.00 جمبري
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120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

لايف

عمرو أديب يبدأ برنامجه الجديد على إم بي سي مصر بالهجوم على تركيا

قناة إم بي سي مصر
قناة إم بي سي مصر
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قناة إم بي سي مصر

أحمد صبرى:

بدأ الاعلامى عمرو اديب اليوم أولى حلقاته فى برنامجه الجديد "الحكاية " على قناة ام بي سي مصر وخصصها للهجوم على تركيا بعد مقدمة لم تزيد عن دقيقة واحدة حيث أكد أن اقتصادها ينهار بسبب الإجراءات السيئة من قبل رئيسها رجب طيب اردوغان.

وأضاف أن جماعة الإخوان المسلمين وأذرعها الاعلامية تطالب بدعم الليرة التركية رغم انهم لايدعمون الجنيه المصرى إضافة إلى ربط ذلك بالدين مشيرا إلى أن ديونها وصلت ل 190 مليار دولار .


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