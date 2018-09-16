عمرو أديب يبدأ برنامجه الجديد على إم بي سي مصر بالهجوم على تركيا

بدأ الاعلامى عمرو اديب اليوم أولى حلقاته فى برنامجه الجديد "الحكاية " على قناة ام بي سي مصر وخصصها للهجوم على تركيا بعد مقدمة لم تزيد عن دقيقة واحدة حيث أكد أن اقتصادها ينهار بسبب الإجراءات السيئة من قبل رئيسها رجب طيب اردوغان.