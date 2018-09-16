EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
لايف
عمرو أديب يبدأ برنامجه الجديد على إم بي سي مصر بالهجوم على تركيا
الأحد 16 سبتمبر 2018 01:07 ص
قناة إم بي سي مصر
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
عمرو أديب يدعو لسن قانون بمنع المحمول في المدارس
عمرو أديب لاتحاد الكرة: لما تعرفوا تعملوا لاعب غير صلاح ابقوا اتكلموا
عمرو أديب يعود للتوك شو على MBC مصر الشهر المقبل
عمرو أديب عن تعادل الزمالك: نكلم رئيسة كرواتيا يمكن تحل الموضوع
عمرو أديب يتهكم على أداء اللجان الإلكترونية وحملات "الفلورز"
قناة إم بي سي مصر
أحمد صبرى:
بدأ الاعلامى عمرو اديب اليوم أولى حلقاته فى برنامجه الجديد "الحكاية " على قناة ام بي سي مصر وخصصها للهجوم على تركيا بعد مقدمة لم تزيد عن دقيقة واحدة حيث أكد أن اقتصادها ينهار بسبب الإجراءات السيئة من قبل رئيسها رجب طيب اردوغان.
وأضاف أن جماعة الإخوان المسلمين وأذرعها الاعلامية تطالب بدعم الليرة التركية رغم انهم لايدعمون الجنيه المصرى إضافة إلى ربط ذلك بالدين مشيرا إلى أن ديونها وصلت ل 190 مليار دولار .
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا