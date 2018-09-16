سعد الصغير يواجه هجوما بسبب تصريحاته عن عمرو دياب وتامر حسني

أحمد حمدي:







تعرض المطرب الشعبي سعد الصغير لانتقادات وهجوما لاذعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاته التي قالها عن النجوم عمرو دياب وتامر حسني خلال استضافته في احدى البرامج التليفزيونية .





حيث علق الصغير على اغنية 100 وش للنجم تامر حسني التي طرحت منذ فترة وحققت صدى كبير بان تامر لم يسعى ان يغني معه في الاغنية واحضر اصوات اقل منه قوة مثل احمد شيبة ودياب ومصطفى حجاج وهي تصريحات اساءت لتامر حسني واثارت هجوما كبيرا على الصغير الساعات الماضية خاصة بعد تاكيد سعد ان تامر خاف من وجوده معه في الاغنية .





كما قال الصغير ايضا في تصريحاته انه لن يغني لعمرو دياب في اي برنامج او مقابلة اعلامية حينما طلب منه الغناء له واضاف مثلما لايقوم دياب بالغناء لي في اي لقاء وكذلك تامر حسني فانا لن اغني لهما ابدا مثلهما .



