«إثمار للتكنولوجيا العقارية» تطلق Pronetwork

المال - خاص:





أطلقت شركة إثمار للتكنولوجيا العقارية تطبيقها الجديد Pronetwork،وهي آداة جديدة توجهها الشركة للسوق العقارية لزيادة عدد عملاء المطورين العقاريين، وتنظيم العلاقة بين متخذي القرار بالسوق العقارية.





قال محمد الحسيني، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن التسويق العقاري أصبح معتمدا بشكل أساسي على حملات التسويق الالكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهي الشريحة التي يركز عليها التطبيق الجديد، كما يستهدف تنظيم العلاقة داخل الشركات العقارية.





أضاف خلال المؤتمر الذي عقدته الشركة السبت، أن شركته متخصصة في مجال التسويق الالكتروني منذ نحو 8 أعوام تمكنت خلالها من التعرف على احتياجات العميل، وتحديد أولويات الشراء له.





كشف عن إطلاق منتج جديد Ipro خلال الربع الأول من العام المقبل، والذي يضم بيانات يتم توفيرها للعميل سواء مطور عقاري أو عميل.





أكد على أهمية التقنية الجديدة في تصدير العقار للخارج، والذي يتم من خلاله تسويق الوحدة للعميل بالخارج والسداد الالكتروني لقيمة الوحدة أثناء تواجده بالخارج، لافتا إلى أهمية تصدير العقار عقب قرار تحرير سعر الصرف.





أشار إلى أن شركته تسعي لتقديم دراسات سوق عبر فريق متخصص يعمل علي شقين الأول التسويق، من خلال دراسة السوق، والثاني يهتم بتطوير وبرمجة وتصميم حلول تكنولوجية وذكية تطبق لأول مرة فى السوق العقارى المصرى بناءًا على نتائج هذه الدراسات، بالإضافة إلى تسهيل عمليات البيع والشراء وتحريك السوق العقاري لمزيد من التحسن ووفق أطر وسبل جديدة كليًا علي سوق العقارات بمصر.



