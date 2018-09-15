التضامن تصرف 50 ألف جنيه تعويضا لضحايا الغسيل الكلوي

المال -خاص:

قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إن الوزاره سوف تصرف تعويض لأسر المتوفين في الشرقية والذين توفوا صباح السبت في مستشفى ديرب نجم في وحدة الغسيل الكلوي حيث ينطبق على الحادث شروط النكبة الجماعية قيمته خمسين ألف جنيه.



وكان رئيس الوزراء قد وجه بالتعويض وبتقديم أوجه الرعاية للأسر وستقوم الوزارة بعمل بحث اجتماعي لكل أسرة.