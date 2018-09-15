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اقتصاد وأسواق
التضامن تصرف 50 ألف جنيه تعويضا لضحايا الغسيل الكلوي
السبت 15 سبتمبر 2018 11:45 م
وزارة التضامن الاجتماعي
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التضامن توزع 10 آلاف شنطة على الأسر الأولى بالرعاية
وزارة التضامن الاجتماعي
المال -خاص:
قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إن الوزاره سوف تصرف تعويض لأسر المتوفين في الشرقية والذين توفوا صباح السبت في مستشفى ديرب نجم في وحدة الغسيل الكلوي حيث ينطبق على الحادث شروط النكبة الجماعية قيمته خمسين ألف جنيه.
وكان رئيس الوزراء قد وجه بالتعويض وبتقديم أوجه الرعاية للأسر وستقوم الوزارة بعمل بحث اجتماعي لكل أسرة.
وزارة التضامن الاجتماعي
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