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طاقة
انقطاع الكهرباء بالعريش بعد خروج دائرتين بالمحطة المغذية
السبت 15 سبتمبر 2018 11:40 م
الإدارة العامة لشرطة الكهرباء
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الإدارة العامة لشرطة الكهرباء
عمر سالم:
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة، أنه الساعة 21.35 فصلت الدائرتين 1/2 بخط العريش/ بئر العبد جهد 220 كيلو فولت المغذية لمدينة العريش.
وأوضحت الوزارة فى بيان عاجل أنه عقب ذلك حدث خروج الوحدتين 1 ، 2 بمحطة العريش لتوليد الكهرباء مما ادى الى انقطاع التغذية الكهربية عن مدينة العريش.
وأكدت الوزارة انه تجرى المجهودات المتواصلة لعمل اللازم والتنسيق نحو معرفة الأسباب وسرعة إعادة التيار الكهربائي.
الكهرباء
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