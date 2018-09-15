لجنة الخبراء: زوجة علاء مبارك ربحت 12.1 مليون جنيه من أسهم البنك الوطني

شريف عمر:



كشف تقرير لجنة الخبراء المشكلة برئاسة المستشار يحيي دكرورى، لمراجعة مستندات قضية تلاعبات البورصة عن تحقيق هايدى راسخ زوجة علاء مبارك، ربحا بقيمة 12.1 مليون جنيه، نظير بيع أسهمها فى صفقة بيع البنك الوطنى المصرى لصالح بنك الكويت الوطنى.



وأشار التقرير إلى أن هايدى راسخ اشترت 290 ألف سهم بالبنك أيام 20 و 12 و 21 مارس 2007، أى قبل أيام من الإعلان عن وجود عرض لشراء البنك فى 11 مارس 2007، وحققت من بيع تلك الأسهم بالصفقة، ربحا بقيمة 12.158 مليون جنيه.



وتطرق التقرير -حصلت المال على نسخة منه- لأقوال علاء مبارك فى تحقيقات النيابة، والتى تضمنت أنه اشترى أسهما بالبنك من حساب زوجته، ولكن نظرا لعدم درايتها بأسواق المال، كان يتعامل لحسابها ويجعلها توقع على ما يلزم من أوراق.



ونفى مبارك وجود أي اتفاقات أو معلومات لديه حول شراء الأسهم، موضحا أن سبب الشراء هو معلومات متوفرة عبر شبكة رويترز بأن أسهم البنوك واعدة حيث يجرى عملية إعادة هيكلة لها، فمن الطبيعى التوجه لشراء أسهم في هذا القطاع، كما أقر أنه لم يتعامل من قبل باسم زوجته فى البورصة.



ولفت التقرير لتأكيد علاء مبارك إلى أن زوجته كان دورها فقط توقيع الأوراق، ولكنه هو الذى كان يتعامل، كما أقر أن كل المبالغ التى تم استثمارها بحساب زوجته بشركة هيرمس تم تحويلها من حسابه، وبسؤاله عن سبب التعامل باسم زوجته بدلا من اسمه قال: هذا شيء عادى لأنه هو المتعامل على الحسابين والكل يعرف أنها زوجتى.



ووجهت النيابة العامة الاتهام لعلاء مبارك بشان اشتراكه مع ياسر الملوانى بطريق الاتفاق والمساعدة لارتكاب جريمة التربح، عبر الحصول على معلومات جوهرية من الملوانى بيع البنك الوطنى لمستثمر استراتيجى، فقام بشراء عدد 290 ألف سهم من خلال حساب زوجته هايدى راسخ، للحصول على عائد من بيع الأسهم فى الصفقة.



وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح، قد أجلت محاكمة علاء وحمال مبارك نجلى الرئيس الأسبق، وآخرين فى القضية المعروفة بـ«التلاعب بالبورصة»، لجلسة 20 أكتوبر، وتم إلقاء القبض على كل من علاء وجمال مبارك، وحسن هيكل وأحمد فتحى سليمان، وياسر الملوانى.



وكانت النيابة قد وجهت اتهامات إلى جمال مبارك بتهمة الاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح، والحصول على مبالغ بلغت 493.6825 مليون جنيه، عبر الاتفاق على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية، وتمكينه من الاستحواذ على اسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.