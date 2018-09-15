هوليوود ريبورتر: الأوسكار تدرس يوم الدين للمنافسة على جائزة أفضل فيلم أجنبي

جائزة الأوسكار

خالد بدر الدين



نشرت مجلة هوليوود ريبورتر الأمريكية التى تتابع أخبار السينما فى العالم أن لجنة الأوسكار تدرس حاليا فيلم يوم الدين الذى رشحته نقابة المهن السينمائية المصر الأسبوع الماضى كأفضل فيلم مصري للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي.



وذكرت مجلة هوليوود ريبورتر إن فيلم يوم الدين مازال فى انتظار ترشيحه لدخول مسابقة الأوسكار ويقام حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم الأحد 24 فبراير القادم، برغم أن مصر ظهرت لأول مرة فى مسابقة الأوسكار لأحسن فيلم أجنبى عام 1958.



وجاء فى تقرير المجلة أن مخرج الفيلم أبوبكر شوقى وهو نصفه مصرى ونصفه نمساوى وتخرج من كلية تيش للفنون التابعة لجامعة نيويورك الأمريكية، وكان قرر العودة إلى باده مصر حيث ولد لإخراج أول فيلم له واختار موضوعا نادرا ما تناولته الأفلام السينمائية.



ويدور موضوع فيلم يوم الدين -الذى عرض لأول مرة فى المنافسة الرسمية فى مهرجان كان فى مايو الماضى وفاز بجائزة فرانسوا كاليه- حول مرض الجذام الخطير الذى يجعل شكل الوجه والأعضاء بشعا بدرجة لا يستطيع أحد أن ينظر لمريض الجذام.



وتدور أحداث الفيلم حول (بشاي) وهو رجل شفُي من الجذام لكنه لم يعالج من آثاره ويعيش في مستعمرة مرضى الجذام القديمة بين حفنة من التعساء المنسيين من العالم، وبعد وفاة زوجته يقرر ترك المستعمرة للمرة الأولى منذ أن تخلى عنه أهله هناك وهو طفل، ويخوض رحلة في ربوع مصر بحثا عن مسقط رأسه ومعرفة لماذا لم يحافظ والده على وعده بالعودة إليه ليأخذه من هذه المستعمرة.



وسبق عرض الفيلم ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي لكنه لم يعرض بعد في دور السينما المصرية، ولكن من المنتظر عرضه تجاريا في دور السينما قبل نهاية سبتمبر الجارى.



واختير الفيلم من بين خمسة أفلام شملتها القائمة المختصرة التي وضعتها اللجنة في جلستها الأولى الأسبوع الماضي.



والأفلام الخمسة التي وصلت للقائمة هي (أخضر يابس) للمخرج محمد حماد و(تراب الماس) للمخرج مروان حامد و(فوتوكوبي) للمخرج تامر عشري و(زهرة الصبار) للمخرجة هالة القوصي إضافة إلى (يوم الدين).