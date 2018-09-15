EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
لجنة الخبراء تنفى صلاحيات حسن هيكل بحورس2 وتعامله على سهم البنك الوطنى
السبت 15 سبتمبر 2018 10:19 م
رجل الأعمال حسن هيكل
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
القبض على علاء وجمال مبارك في "التلاعب بالبورصة"
الفقي: مبارك ترك لابنه جمال إدارة شئون البلاد حتى لا يرحل
محاكمة علاء وجمال مبارك في التلاعب بالبورصة غدًا
محام حقوقي: تطوير الوراق مشروع دشنه جمال مبارك
رجل الأعمال حسن هيكل
شريف عمر
رأت لجنة الخبراء المفوضة لإبداء الرأي بقضية الاستحواذ على البنك الوطني المصري والمعروفة إعلاميًا بقضية التلاعب في البورصة، أن المتهم الخامس رجل الأعمال الشهير حسن هيكل لم تكن له صلة بصندوق حورس 2 للاستثمار المباشر أو صلاحيات تنفيذية تمكن الصندوق من شراء أسهم البنك.
جاء ذلك ردًّا على اتهامات النيابة لحسن هيكل بأنه اشترك مع آخرين بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح، لتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك الوطني المصري, ومساعدته لهم بصفته مديرا تنفيذيا لشركة هيرميس القابضة بأن وجه الشركات التابعة وهي – هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار وهيرميس لإدارة المحافظ وهيرميس للسمسرة وهيرميس للوساطة – إلى شراء أسهم البنك الوطني المصري لصالح صندوق حورس 2.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح، قد أجلت محاكمة علاء وحمال مبارك نجلى الرئيس الأسبق، وآخرين فى القضية المعروفة بـ«التلاعب بالبورصة»، لجلسة 20 أكتوبر المقبل، مع التحفظ على كل من جمال وعلاء مبارك، وياسر الملوانى، وحسن هيكل.
وقالت اللجنة في تقريرها إن هيكل كان رئيس شركة هيرميس للترويج وتغطية الاكتتابات التي قامت بالترويج لبيع أسهم البنك الوطني المصري، وأنه لم يشغل وظيفة تنفيذية أو غير تنفيذية بالبنك الوطني ولم يتعامل على السهم نهائيًا.
وذكرت أن من قام بالشراء لصندوق حورس 2 هو الشركة العالمية للسمسرة غير المملوكة لهيرميس القابضة، كما اتضح من الفحص أن حورس 2 لم ينفذ أي عمليات على سهم البنك الوطني المصري عن طريق شركات التداول التابعة لهيرميس، وهما "هيرميس للوساطة والمجموعة المالية للسمسرة"، حيث إن تلك الشركتين الوحيدتين المملوكتين لشركة هيرميس القابضة، ما يتضح معه أن الشركات الأربع الواردة بامر الاحالة منها شركتين ذكرتا بمسمى خطأ و الاخريين لم تتعامل بالشراء لصالح حورس 2 .
وقررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح، إرسال ملف القضية مرةً أخرى إلى لجنة الخبراء؛ لاستكمال التقرير، مع تأجيل المحاكمة إلى جلسة 20 أكتوبر لاستكمال نظرها.
وأسندت النيابة العامة إلى جمال مبارك تهمة الاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا