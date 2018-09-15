لجنة الخبراء تنفى صلاحيات حسن هيكل بحورس2 وتعامله على سهم البنك الوطنى

رجل الأعمال حسن هيكل

شريف عمر



رأت لجنة الخبراء المفوضة لإبداء الرأي بقضية الاستحواذ على البنك الوطني المصري والمعروفة إعلاميًا بقضية التلاعب في البورصة، أن المتهم الخامس رجل الأعمال الشهير حسن هيكل لم تكن له صلة بصندوق حورس 2 للاستثمار المباشر أو صلاحيات تنفيذية تمكن الصندوق من شراء أسهم البنك.



جاء ذلك ردًّا على اتهامات النيابة لحسن هيكل بأنه اشترك مع آخرين بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح، لتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك الوطني المصري, ومساعدته لهم بصفته مديرا تنفيذيا لشركة هيرميس القابضة بأن وجه الشركات التابعة وهي – هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار وهيرميس لإدارة المحافظ وهيرميس للسمسرة وهيرميس للوساطة – إلى شراء أسهم البنك الوطني المصري لصالح صندوق حورس 2.



وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح، قد أجلت محاكمة علاء وحمال مبارك نجلى الرئيس الأسبق، وآخرين فى القضية المعروفة بـ«التلاعب بالبورصة»، لجلسة 20 أكتوبر المقبل، مع التحفظ على كل من جمال وعلاء مبارك، وياسر الملوانى، وحسن هيكل.



وقالت اللجنة في تقريرها إن هيكل كان رئيس شركة هيرميس للترويج وتغطية الاكتتابات التي قامت بالترويج لبيع أسهم البنك الوطني المصري، وأنه لم يشغل وظيفة تنفيذية أو غير تنفيذية بالبنك الوطني ولم يتعامل على السهم نهائيًا.

وذكرت أن من قام بالشراء لصندوق حورس 2 هو الشركة العالمية للسمسرة غير المملوكة لهيرميس القابضة، كما اتضح من الفحص أن حورس 2 لم ينفذ أي عمليات على سهم البنك الوطني المصري عن طريق شركات التداول التابعة لهيرميس، وهما "هيرميس للوساطة والمجموعة المالية للسمسرة"، حيث إن تلك الشركتين الوحيدتين المملوكتين لشركة هيرميس القابضة، ما يتضح معه أن الشركات الأربع الواردة بامر الاحالة منها شركتين ذكرتا بمسمى خطأ و الاخريين لم تتعامل بالشراء لصالح حورس 2 .

وقررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح، إرسال ملف القضية مرةً أخرى إلى لجنة الخبراء؛ لاستكمال التقرير، مع تأجيل المحاكمة إلى جلسة 20 أكتوبر لاستكمال نظرها.



وأسندت النيابة العامة إلى جمال مبارك تهمة الاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.



