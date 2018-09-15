تقرير خبراء : إجراءات بيع البنك الوطنى قانونية ولا علاقة له بهيرمس والنعيم

شريف عمر







حصلت "المال" على نسخة من تقرير لجنة الخبراء المشكّلة من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار يحيى دكروري؛ للنظر فى قضية تلاعبات البورصة، والذى تضمّن فى بعض بنوده، تأكيد أن عملية بيع البنك الوطنى المصرى، لصالح بنك الكويت الوطنى، تمت وفقًا لأحكام قانون سوق المال.





وأشار تقرير اللجنة إلى أنها لم يتضح لها وجود مخالفات بشأن الإجراءات التنفيذية الخاصة باستحواذ بنك الكويت على البنك الوطنى للتنمية، خاصة أن الإجراءات تمت وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال.





ولفت التقرير- حصلت "المال" على نسخة منه- إلى أنه تم التأكد من عدم وجود علاقة بين البنك الكويتى وكل من المجموعة المالية هيرمس أو مجموعة النعيم للاستثمارات المالية، قبل تقدم البنك بخطاب سرى للاستحواذ على البنك المصرى والمقدم بتاريخ 10 يونيو 2007.





وأوضح التقرير أن اللجنة تأكدت من أن كل المتعاملين على الصفقة، سواء من المال العام أو أشخاص القانون الخاص، حققوا مكاسب من تعاملاتهم دون المساس بالمصلحة العامة أو مصالحهم الخاصة، كما أن البنك الكويتى هو وحده دون غيره مَن تحمّل عبء تلك الأرباح كاملًا.





ونوه التقرير بأنه تم تحديد أرباح كل المتعاملين بالصفقة تأسيسًا على أرباح تاريخ الاستحواذ فى أغسطس 2007 وليس مارس 2007، والأخير هو المعتد به من وجهة نظر اللجنة، كما أكد التقرير أن الإعلان عن بيع البنك لم يكن معلومة داخلية، وإنما كان معروفًا للكل، بدليل اهتمام بنك الشركة المصرفية الدولية فى 2005 بشراء البنك، بجانب عروض أخرى من بنوك قطر الإسلامى، السعودى الفرنسى للاستحواذ، وتوجه البنك المركزى لتطبيق خطة الإصلاح المصرفى عبر دمج واستحواذ البنوك المصرية، وبالفعل تم تقليص عدد البنوك من 55 إلى 39 بنكًا؛ بهدف خلق كيانات مصرفية كبيرة لها قدرة تنافسية.















وأكدت اللجنة أنها حصلت على تقريرين من الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، لاستبعاد أي اتهامات جراء تعاقد هيرمس ونعيم لتولّي ترويج بيع البنك، واعتبارهم من المجموعات المرتبطة أو الداخلية.





وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، قد أجّلت محاكمة علاء وحمال مبارك نجلى الرئيس الأسبق، وآخرين فى القضية المعروفة بـ"التلاعب بالبورصة"، لجلسة 18 أبريل؛ لسماع مسئول الحقوق المدنية، وتخصيص جلستى 19 و20 أبريل؛ لاستكمال المرافعات عن المتهمين.





وكانت النيابة قد وجهت اتهامات إلى جمال مبارك بتهمة الاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح، والحصول على مبالغ بلغت 493.6825 مليون جنيه، عبر الاتفاق على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية، وتمكينه من الاستحواذ على أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.