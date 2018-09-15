شحتة كاريكا والأكوشنير يشعلان سهرة 24k بمصر الجديدة

شحتة كاريكا والأكوشنير

أحمد حمدي



أحيا المطرب شحتة كاريكا والفنانة الاستعراضية الأكوشنير، مساء الخميس 13 سبتمبر، بمصر الجديدة.



بدأ الحفل بفقرة من الفنانة الاستعراضية الأكوشنير التي قدمت فقرة استعراضية جذبت أنظار الحضور من خلالها.



شهد الحفل أجواء مليئة بالبهجة والسعادة من مختلف الفئات العمرية من الشباب وظل الحفل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.



وتألق شحتة كاريكا بالغناء وسط الجمهور الذي تفاعل مع أغنيته الجديدة "براويزة".

