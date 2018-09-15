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605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
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اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

ثقافة وفنون

شحتة كاريكا والأكوشنير يشعلان سهرة 24k بمصر الجديدة

شحتة كاريكا والأكوشنير
شحتة كاريكا والأكوشنير
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شحتة كاريكا والأكوشنير

أحمد حمدي

أحيا المطرب شحتة كاريكا والفنانة الاستعراضية الأكوشنير، مساء الخميس 13 سبتمبر، بمصر الجديدة.

بدأ الحفل بفقرة من الفنانة الاستعراضية الأكوشنير التي قدمت فقرة استعراضية جذبت أنظار الحضور من خلالها.

شهد الحفل أجواء مليئة بالبهجة والسعادة من مختلف الفئات العمرية من الشباب وظل الحفل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

وتألق شحتة كاريكا بالغناء وسط الجمهور الذي تفاعل مع أغنيته الجديدة "براويزة".
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