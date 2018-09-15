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ثقافة وفنون
شحتة كاريكا والأكوشنير يشعلان سهرة 24k بمصر الجديدة
السبت 15 سبتمبر 2018 09:56 م
شحتة كاريكا والأكوشنير
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شحتة كاريكا والأكوشنير
أحمد حمدي
أحيا المطرب شحتة كاريكا والفنانة الاستعراضية الأكوشنير، مساء الخميس 13 سبتمبر، بمصر الجديدة.
بدأ الحفل بفقرة من الفنانة الاستعراضية الأكوشنير التي قدمت فقرة استعراضية جذبت أنظار الحضور من خلالها.
شهد الحفل أجواء مليئة بالبهجة والسعادة من مختلف الفئات العمرية من الشباب وظل الحفل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.
وتألق شحتة كاريكا بالغناء وسط الجمهور الذي تفاعل مع أغنيته الجديدة "براويزة".
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