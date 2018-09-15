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بورصة وشركات
مستندات| النص الكامل لتقرير لجنة خبراء قضية التلاعب في البورصة.. مفاجأة
السبت 15 سبتمبر 2018 09:50 م
علاء وجمال مبارك
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القبض على علاء وجمال مبارك في "التلاعب بالبورصة"
علاء وجمال مبارك
شريف عمر:
حصلت «المال» على النص الكامل لتقرير الجنة الخبراء المنتدبة لإبداء الرأي الفني بقضية بيع البنك الوطني المصري لبنك الكويت الوطني، والتي اتهم فيها مجموعة كبيرة من الأسماء البارزة بسوق المال، بالإضافة إلى نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
وتضمن التقرير المشكلة برئاسة برئاسة المستشار يحيى دكرورى، وعضوية كل من أحمد كجوك نائب وزير المالية، ومحسن عادل النائب السابق لرئيس البورصة المصرية، والمستشار رضا عبدالمعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتورة ليلى الخواجة أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة مجموعة من المفاجآت غير المتوقعة.
دحض التقرير غالبية الاتهامات الموجهة للمتهمين بعد تفنيدها، وأكد أن إجراءات بيع البنك تمت وفقًا لقانون سوق المال، بل وأشار إلى عدم امتلاك بعض المتهمين صلاحية تربيح الغير مثلما تم اتهامهم.
وألقى التقرير الضوء على عمليات البيع والشراء التي تمت بالتزامن مع صفقة الاستحواذ على البنك بالتفصيل والأرقام، وتطرق لبعض التحفظات حول ارتفاع نسب ملكية صندوق حورس 2 المدار عبر شركة هيرمس للاستثمار المباشر فى رأسمال البنك، وهو ما يعد مخالفة لقانون البنك المركزى.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح، قد أجلت محاكمة علاء وحمال مبارك نجلى الرئيس الأسبق، وآخرين فى القضية المعروفة بـ«التلاعب بالبورصة»، لجلسة 20 أكتوبر المقبل، مع التحفظ على كل من جمال وعلاء مبارك، وياسر الملوانى، وحسن هيكل.
ووجهت النيابة العامة إلى جمال مبارك وآخرين تهمة الاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح، والحصول على مبالغ بلغت 493.6825 مليون جنيه، عبر الاتفاق على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية، وتمكينه من الاستحواذ على أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
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