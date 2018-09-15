25 مليون جنيه تكلفة تنفيذ سوق تجارية بالفيوم الجديدة

محمود زكي









قال المهندس أشرف عبد الرحمن، رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة، إنه تم طرح تنفيذ سوق تجارية بالمدينة، بتكلفة 25 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن السوق تحتوي على 24 محلًّا تجاريًّا.





وأكد، في تصريحاته، لـ"المال"، أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع خلال 18 شهرًا من بداية التنفيذ، بالإضافة إلى أن الجهاز يقوم حاليًّا بتنفيذ مدرسة تعليم أساسي بتكلفة 22 مليون جنيه.





وأوضح أنه تم تسليم قسم شرطة المدينة إلى مديرية أمن الفيوم، والذي بلغت تكلفة تنفيذه 8.5 مليون جنيه، مع إجراء التعديلات التي طلبتها مديرية الأمن بالفيوم.





وأشار إلى أن الجهاز يستعد لتنفيذ مشروعات بقيمة 378 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي 2018/ 2019، منوهًا بأن المشروعات التي سيتم تنفيذها هي استكمال وحدات الإسكان الاجتماعي، وكذلك ترفيق عدد من الأراضي مشيرًا إلى أن الميزانية الحالية تقل على سابقتها بقيمة 20 مليون جنيه.





ونوه بأنه تم ترفيق 48 فدانًا خلال الفترة الحالية، بعدد قطع تصل إلى 184 قطعة، وسيتم استغلالها لصالح أراضي الإسكان الاجتماعي.





وذكر رئيس جهاز المدينة أنه يسعى لتنفيذ محطة مياه شرب بإجمالي 150 ألف متر مكعب، إذ إنه من المتوقع أن يتم تنفيذ المحطة على ثلاث مراحل بطاقة 50 ألف متر مكعب لكل مرحلة، ويبلغ التكلفة الإنشائية لها حوالي مليار جنيه.



