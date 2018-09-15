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سيـــاســة
اتحاد الصناعات يطالب السويدي بالتراجع عن عدم ترشحه لائتلاف دعم مصر
السبت 15 سبتمبر 2018 09:05 م
محمد زكي السويدي 99
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محمد زكي السويدي 99
محمد ريحان وعمر سالم
وجه الدكتور محمود سليمان، عضو هيئة مكتب ومجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة الاستثمار بالاتحاد، مناشدة لرئيس الاتحاد ورئيس ائتلاف دعم مصر المهندس محمد زكي السويدي، بالرجوع عن قراره بعدم الترشح مرة أخرى لرئاسة الائتلاف ودعوته لعقد جمعية عمومية للائتلاف يوم ١٧ سبتمبر الحالي.
وقال سليمان في رسالته الموجهة للسويدي "أرجو مراجعة هذا القرار؛ لأنه في غير صالح الجميع، وبرجاء راجع نفسك لأننا نحتاج وجودك على رأس دعم مصر من أجل الصالح العام.
ودعا سليمان أعضاء اتحاد الصناعات والغرف الصناعية المختلفة توجيه رساله إلى السويدي البقاء في موقعه للصالح العام والعدول عن هذا القرار فورا بناء على رغبه 60 ألف صانع وعضو اتحاد الصناعات المصرية". وقد شاركه د. محمد سعد الدين عضو مجلس إدارة الاتحاد وغرفة صناعة البترول والتعدين ورئيس لجنة الطاقة بالاتحاد في المناشدة.
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