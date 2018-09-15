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اقتصاد وأسواق
وزير المالية السوداني الجديد يعتذر عن قبول المنصب
السبت 15 سبتمبر 2018 09:05 م
الرئيس السوداني عمر البشير
أخر الأخبار
الرئيس السوداني عمر البشير
(رويترز)
قالت وكالة السودان للأنباء يوم السبت إن عبد الله حمدوك الأمين التنفيذي السابق للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة أعلن اعتذاره عن عدم قبول تكليفه بمنصب وزير المالية.
وكان الرئيس السوداني عمر البشير عين رئيسا جديدا للوزراء الأسبوع الماضي وقال إنه سيخفض عدد الوزراء في الحكومة الجديدة بواقع الثلث لخفض الإنفاق الحكومي في الوقت الذي يصارع فيه الاقتصاد ارتفاع التضخم ونقصا حادا في العملة الصعبة.
وتحاول الخرطوم خفض الإنفاق في الوقت الذي تواجه فيه التضخم الذي بلغ نحو 64 في المئة في يوليو تموز على أساس سنوي ونقصا في العملة الصعبة أفسح المجال أمام نقص متقطع في السلع الاساسية مثل الوقود والخبز.
وكان الحزب الحاكم قد أعلن الشهر الماضي أنه يعتزم ترشيح البشير لإعادة انتخابه في عام 2020، وهي خطوة تتطلب تعديل الدستور.
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