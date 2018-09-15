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سيـــاســة
الحكومة: ترخيص 188 ألف توكتوك في 19 محافظة
السبت 15 سبتمبر 2018 08:56 م
التوك توك
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المال - خاص
أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية اليوم السبت ما تم اتخاذه من إجراءات لتقنين استخدام تلك المركبة لدمج هذه الشريحة في الاقتصاد القومي وتحصيل مستحقات الدولة منها
خلال الاجتماع الأول لمجلس المحافظين والذي عقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
وقال "قامت 19 محافظة بترخيص 188 ألف مركبة توكتوك حتي تاريخه نظراً لظهور بعض الإيجابيات منها مثل توفير فرص عمل، وتوفير مصدر دخل لعدد كبير من الاسر، وحل جزء من مشكلة النقل والمواصلات خاصة في المناطق التي لا تصلها وسائل المواصلات الأخرى"
وأوضح أن ذلك في إطار الحرص على التسهيل على المواطنين مع الالتزام بالقضاء على ما يصاحب استخدم تلك المركبات من ظواهر سلبية مثل انتشار السير بدون ترخيص والذي يتسبب في زيادة معدلات جرائم السرقة بالإكراه والاختطاف، وزيادة معدلات التسرب من التعليم، وزيادة الحوادث على الطرق، وصعوبة التعرف على هوية مالكها لعدم وجود لوحات معدنية أو مستندات
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