بنك قناة السويس يدرس تدشين شركة لإدارة استثماراته المباشرة

بنك قناة السويس

- القبرصلى: شراكة مع موانئ دبي بالمنطقة الاقتصادية

كتب- سيد بدر:



يدرس بنك قناة السويس تدشين شركة تابعة لإدارة محفظة استثماراته في نحو 64 شركة تابعة وشقيقة.



وقال هيثم القبرصلي، مدير عام أول رئيس قطاع ائتمان الشركات والخدمات الاستثمارية بالبنك، إن فكرة تدشين شركة لإدارة الأصول من ضمن المخططات المستقبلية، ولم يتم اتخاذ أى قرار بشأنها.



وأوضح في تصريحات لـ"المال"، أن 27 شركة من التى يساهم بها البنك تعد من الشركات الكبرى، مشيرًا إلى التخارج مؤخرًا من شركة السويس للاستثمار العقاري، والشركة الوطنية للذرة، وستشهد الفترة المقبلة التخارج من شركة أخرى.



وأضاف أن لدى البنك محفظة أصول كبيرة، وخلال الفترة الماضية تخارج من 10 منها، وقام ببيع أرض بالإسماعيلية بقيمة 140 مليون جنيه، ومجموعة فيلات بشرم الشيخ، كما وقع مذكرات تفاهم مع مستثمرين خليجيين، بعضهم من الإمارات لعقد شراكات فى بعض الأصول.



كان حسين الرفاعي، رئيس البنك قد قال لـ"المال" الشهر الماضي، إن البنك تخارج من 10 أصول بقيمة 264 مليون جنيه، وأن محفظة الأصول التي آلت إليه نتيجة تسويات تبلغ نحو 550 مليون جنيه، ويسعى البنك للتخلص منها سواء عبر البيع المباشر، أو الدخول فى شراكات مع مستثمرين محليين.



وأكد أن البنك يعتزم دراسة عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة التي توفر عوائد أفضل، وتم بالفعل الدخول في شراكة مع موانئ دبي، بنسبة صغيرة في إحدى المشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.



وفيما يتعلق باحتمالية تدشين أذرع تابعة في مجال التمويل غير المصرفي، أوضح أن "قناة السويس" يوفر تمويلات لعدد كبير من شركات التأجير التمويلي ومتناهي الصغر، ولم يتم بعد دراسة إمكانية تدشين أذرع في هذا القطاع.



وعلى صعيد القروض المشتركة أوضح القبرصلي، أن محفظة التمويلات المشتركة تصل لنحو 4.5 مليار جنيه، ويسعى البنك لزيادتها لنحو 5 مليارات جنيه بنهاية العام الجاري، ارتفاعًا من 1.6 مليار جنيه منتصف 2017.



وأشار إلى أن البنك يتعاون مع البنوك المرتبة في السوق، ليكون له دور فاعل في التمويلات المشتركة، مضيفًا أن شركة الحكير قامت بسداد تمويل معجل بقيمة 100 مليون جنيه، مؤخراً، كانت قد حصلت عليه لصالح مشروع مول العرب.



وساهم بنك قناة السويس في التمويل المشترك الذي تم ترتيبه للشركة الدولية لاستخلاص الزيوت أويلكس بقيمة 2.5 مليار جنيه، وكانت حصته تبلغ نحو 200 مليون جنيه، وتم توقيع القرض الأسبوع الماضي.