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فيديوهات المال
فيديو| كيوان: 60 دقيقة زمن تأسيس الشركة بعد ميكنة هيئة الاستثمار
السبت 15 سبتمبر 2018 08:17 م
محمد كيوان
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بدء تفعيل ميكنة خدمات التأسيس بهيئة الاستثمار
محمد كيوان
محمود جمال
قال محمد كيوان، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية لخدمات التوقيع الإلكترونى "إيجيبت تراست"، إن استخدام تكنولوجيا التوقيع الإلكترونى داخل هيئة الاستثمار أسهم فى اختصار زمن تأسيس الشركات الجديدة إلى 60 دقيقة، بتكلفة 700 جنيه لإصدار الشهادة، والتى يمكن استخدامها فى تأسيس أكثر من شركة خلال عام.
وأوضح كيوان فى حوار مصور مع "المال" أن موظف استقبال الهيئة يقوم حاليا باستقبال المستثمر، وتوجيهه إلى الخدمة المطلوبة كتأسيس شركة لأول مرة، والذى يحتاج استخراج شهادة توقيع إلكترونى كمرحلة أولى، ولدى "إيجيبت تراست" مكتب فى الهيئة على تواصل مستمر مع العملاء وإرشادهم إلى باقى مراحل التأسيس عبر مركز خدمات المستثمرين، ومنها تحديد نوعية الشركة ونشاطها.
وألمح إلى أن المستثمر يسدد رسوم التأسيس مرة واحدة فقط ويحصل على عقد إلكترونى قابل للنسخ أكثر من مرة، مطالبا بأهمية تفعيل التوقيع الإلكتروني داخل مكاتب الشهر العقارى والسجل التجارى ومصلحتى الجمارك والضرائب وهيئة المرور بهدف القضاء على البيروقراطية والفساد الإدارى.
وذكر أن المستثمرين كانوا يلجأون قبل ذلك للاستعانة بأطراف خارجية لاتمام رحلة التأسيس كالمحاسبين والمحامين ووكلاء التأسيس بسبب التعقيدات البيروقراطية إلا أن تفعيل التكنولوجيا أتاح للمستثمر انهاء كافة الاجراءات بمفرده، أو تمثيل مجموعة من المساهمين كوكيل عنهم.
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