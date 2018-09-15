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عقـــارات
من 34 مليونا إلى 100 مليون .. تفاصيل أسعار فيلات مراسي
السبت 15 سبتمبر 2018 08:09 م
مراسي باي
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مراسي باي
المال- خاص
طرحت شركة إعمار مصر للتنمية 90 فيلا بمشروع مراسي باي الساحل الشمالي، بأسعار تتراوح بين 34 مليونا و 600 ألف جنيه إلى 100 مليون و200 ألف جنيه.
وعلمت المال من أحد المسؤولين بالشركة أنه يتم تسليم الوحدات بداية عام 2023 إذ يتم تسليم الوحدات كاملة التشطيب ومن أهم مميزات تلك الفيلات أن جميعها يرى البحر مباشرة
وأوضح المصدر أن مساحة الأرض تتراوح بين 568 متر مربع إلى 1204 متر مربع حيث تبلغ النسبة البنائية على بين 466 متر مربع إلى 733 متر مربع
وأشار إلى أن نظام التقسيط بمشروع مراسى باي يتراوح بين 7 و8 سنوات بدون فوائد حيث يتم دفة 5% جدية حجز بالإضافة 10% بعد ثلاث شهور دفعة تعاقد ويتم تقسيط الباقي على سبع سنوات.
ولفت إلى أنه تم فتح البيع للفيلات أول أمس والتي شهدت إقبالا كبيرا من جانب العملاء نظرًا للموقع المتميز لمشروع مراسي بالإضافة إلى ثقة العملاء بالشركة.
وتوقع المصدر الانتهاء من بيع تلك الوحدات خلال الفترة القليلة المقبلة.
وتعد إعمار مصر للتنمية، كبرى الشركات العقارية في مصر والعالم العربي، وهي شركة تابعة لشركة إعمار العقارية المدرجة في "سوق دبي المال" ومقرها الإمارات، ويبلغ إجمالي مساحة الأراضي المملوكة لشركة "إعمار مصر" حوالي 16 مليون متر مربع موزعة على أربعة مواقع متميزة في شرق وغرب ووسط القاهرة، وكذلك في الساحل الشمالي.
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