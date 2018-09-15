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استثمار
هيئة الاستثمار: اتفاقيات مصر العالمية تتيح النفاذ لأسواق 1.6 مليار نسمة
السبت 15 سبتمبر 2018 08:03 م
الهيئة العامة للاستثمار
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- مصر المركز الأول أفريقيا والثاني عربيا بعد الإمارات
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قال إيهاب عز الدين، مدير إدارة التيسير بقطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار، إن مصر من الدول المميزة إقليميا في جذب الاستثمارات، نظرا للاتفاقيات العديدة التي وقعتها مع عدة دول حول العالم، والتي تتيح النفاذ لأسواق تلك الدول التي يبلغ تعداد سكانها 1.6 مليار نسمة، فضلاً عن عدد السكان بالسوق المحلية الذي يتميز بمعدلات استهلاك كبيرة.
وأضاف خلال مشاركته بالملتقى الإقتصادي السادس بالإسكندرية، أن مصر إحتلت العام الماضي المرتبة الأولى أفريقيا، تليها إثيوبيا وغانا ونيجيريا على الترتيب، والثانية عربيا بعد دولة الإمارات العربية المتحدة.
وذكر أن مناخ الاستثمار حاليًّا يعمل على رعاية المستثمرين، من خلال عدة ضمانات أبرزها المساواة بين المستثمر المصري والأجنبي، والسماح بتملك الأجانب للمشروعات بنسبة 100%، فضلاً عن إعفاءات جمركية للمناطق الحرة.
وأضاف "عز الدين"، أن ضمانات الاستثمار ضمت أيضا حصول المستثمر الأجنبي على إعفاءات جمركية محددة بنسبة 2% على الآلات والمعدات اللازمة للمشروع.
كما لفت "عز الدين" إلى أن ضمانات الاستثمار التي تستهدف استقطاب الاستثمار الأجنبي لمصر ضمت، أحقية حصول المستثمر الأجنبي على تملك الأراضي والعقارات، والأراضي المملوكة للدولة بدون مقابل في مناطق محددة.
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