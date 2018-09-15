نائب وزير المالية : لا نستهدف زيادة بأسعار الضرائب الفترة المقبلة

معتز محمود ومها يونس







قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية، إنه لا يوجد اتجاه لحدوث زيادة بأسعار الضرائب، لافتًا إلى أنه من المهم أن يكون هناك استقرار فى المنظومة الضريبية.





وأضاف، خلال مشاركته بالملتقى الإدارى السادس المنعقد بالإسكندرية، أن هذا الاستقرار سيعمل على تشجيع قطاعات غير مندمجة فى القطاع الرسمى للانضمام إليه بدلًا من التركيز على المنظومة الرسمية.





وأشار إلى أنه تم على مدار السنوات الماضية السيطرة على عجز الموازنة الذى بلغ نحو 17% وهو من أعلى المعدلات حول العالم، مضيفًا أنه نتيجة ذلك ارتفع الدين العام ليطى 100% من دخل مصر.





ولفت نائب وزير المالية إلى أن الموازنة العامة للعام المالي 2018/ 2019، تستهدف انخفاض العجز الكلي لـ8.5%، منوهًا بأن الجزء الأكبر فى خفض العجز والتحسن نتيجة تراجع النفقات وليس زيادة الإيرادات.





وأوضح كجوك أنه تم العمل على زيادة معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمواطنين كمصدر نظيف للطاقة، وتوفير للدولة عن البوتجاز الذى يكلف الخزانة العامة مليارات الجنيهات.



