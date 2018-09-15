فيديو| الشرقية للدخان: لا نشجع على التدخين ونفتخر بما نوفره لخزانة الدولة

محمد عثمان هارون، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لإيسترن كومبانى،

أحمد اللاهونى :



قال محمد عثمان هارون، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لإيسترن كومبانى، إن الشركة لا تشجع على التدخين ولكنها تلبي طلب المستهلك، مضيفًا "نحن نفتخر أننا ثانى أكبر مورد للخزانة العامة للدولة بإجمالى 56 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى 2017/2018".



وأكد العضو المنتدب فى تصريحات لـ "المال"، أن الشركة تراعى جميع النواحى الخاصة بخدمة المستهلكين، فالبرغم من أنها تعمل فى صناعة الأدخنة إلا أنها تحرص على تلبية طلب السوق بتطبيق مواصفات قياسية سليمة، لعدم ترك مساحة لمنتجات غير مطابقة فى ظل ضعف الرقابة.



وأضاف هارون، أن "إيسترن كومبانى" تعتبر داعم رئيسى فى "القابضة للصناعات الكيماوية" – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال – إذ أنها تمثل جوهرة الشركات بالنسبة للشركة القابضة.



وتابع: "الشرقية للدخان" تعتبر أحد قلاع الصناعة فى مصر وتضم 14 ألف عامل، تأسست عام 1920، وتضم أجيال تتميز بالكفاءة والإخلاص فى العمل حولت الشركة إلى كيان صناعى عملاق، بالإضافة أنها أحد العوامل الرئيسية لتنمية موارد الدولة.



وتنتج الشركة نحو 13 صنفًا من السجائر بخلاف منتجات التصنيع المشترك من بينها (كليوبارتا كينج سايز، كليوباترا كوين سوفت، كليوباترا بوكس 4 ألوان، مونديال أحمر وأزرق، وبوسطن، ولايت، وبلومنت، وكلويابترا بلاك ليبول، وكليوباترا سوبر، وجولدن ويست).



كما تنتج الشركة 3 أصناف من المعسل (معسل الفارس نكهات، وسلوم وقص، ومعسل كريستال نكهات)، بالإضافة إلى 15 صنفًا من السيجار (ميني فيرونا، كورونا، طورنا دبلوكس، ميزي توسكاني، وميديانيتوس، روبستو، تشيرشل تيوب).



وبلغ صافى ربح الشركة الشرقية للدخان خلال العام المالى الماضى 2018/2017 نحو 4.24 مليار جنيه، مقابل صافى ربح قدره 2.978 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة زيادة %42.38، تعادل 1.3 مليار جنيه، تمثلت فى زيادة مجمل الربح بحوالى مليار جنيه، وزيادة الفوائد الدائنة بحوالى 0.3 مليار جنيه.



وسجل إجمالى المبيعات خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو الماضى 13.4 مليار جنيه، مقابل 10.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، بنسبة زيادة %27.23





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