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نقل وملاحة
ميناء دمياط يطبق فاتورة السفن الشاملة الموحدة
السبت 15 سبتمبر 2018 07:19 م
هيئة ميناء دمياط
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هيئة ميناء دمياط
السيد فؤاد:
بدأت هيئة ميناء دمياط، اليوم السبت، تطبيق تفعيل الإصدار الإلكتروني لفاتورة السفن الشاملة الموحدة، وذلك لرحلات السفن.
وأشارت مصادر بغرفة ملاحة الإسكندرية أنه تم التنويه من قبل هيئة الميناء للشركات المتعاملة معها بتفعيل الفاتورة الشاملة بدءا من اليوم، وذلك منعا لازدواج عملية التحصيل لـ6 جهات تعمل بالميناء.
وحسب "المصادر" فإن الجهات التي ستضمها الفاتورة الشاملة تضم قطاع النقل البحري، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، ومصلحة الجمارك، وشرطة الميناء، وقسم الجوازات بالميناء، بالإضافة الى الحجر الصحي.
من جانبه، أشار عبدالعظيم الريدي، رئيس غرفة ملاحة دمياط، أن تطبيق الفاتورة الشاملة يأتي بناء على ما اتخذ من قرارات خاصة بتطبيق الفاتورة الشاملة بالموانئ البحرية المصرية، وذلك تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للموانئ رقم ( 5/8/3/13)، وكذا قرار اللجنة التنفيذية للمجلس الأعلى للموانئ في جلسته المنعقدة في يونيه الماضي.
واستطرد أن هيئات الموانئ قامت بتوقيع بروتوكول مع الجهات ذات الصلة بتطبيق الفاتورة الشاملة، وكذا قرار لجنة تفعيل القرار الجمهوري رقم (110) لسنة 2000 والتي تضم معظم الجهات العاملة بالميناء.
ميناء دمياط
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