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فيديوهات المال
فيديو| الشرقية للدخان: المصريون يستهلكون 85 مليار سيجارة سنويا لعوامل نفسية
السبت 15 سبتمبر 2018 07:10 م
محمد عثمان هارون، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لإيسترن كومبانى
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محمد عثمان هارون، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لإيسترن كومبانى
هارون: الإقبال متزايد رغم رفع الأسعار و"السيجارة صديقة المدخن"
أحمد اللاهونى:
قال محمد عثمان هارون، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لإيسترن كومبانى، إن معدل التدخين الموجود فى مصر مرتفع، إذ يستهلك المصريون 80 إلى 85 مليار سيجارة سنويًا، مؤكدا أن هناك إقبال على التدخين رغم زيادات الأسعار التى تمت مؤخرا على جميع الأصناف.
وأكد رئيس مجلس الإدارة فى تصريحات لـ "المال"، أن السيجارة تعتبر صديقة للمدخن المصرى، ويحرص على اقتنائها لجوانب نفسية ومعنوية، مضيفًا "نحن نوجد الشيء فقط ولا نحث عليه وعمرنا ما بنقول لحد دخن لأن دي مسئولة مجتمعية وأخلاقية".
وذكر أن الشركة تمشى على خطى متقدمة فى تحقيق مستهدفات تنمية موارد الدولة بفضل عمالها المخلصين للمكان، وتعتبر من الشركات الحكومية الفريدة التى لم يحدث فيها أى أزمات مالية.
وبلغ صافى ربح الشركة الشرقية للدخان خلال العام المالى الماضى 2018/2017 نحو 4.24 مليار جنيه، مقابل صافى ربح قدره 2.978 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة زيادة %42.38، تعادل 1.3 مليار جنيه، تمثلت فى زيادة مجمل الربح بحوالى مليار جنيه، وزيادة الفوائد الدائنة بحوالى 0.3 مليار جنيه.
وسجل إجمالى المبيعات خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو الماضى 13.4 مليار جنيه، مقابل 10.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، بنسبة زيادة %27.23.
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