دليلك لفهم تعليمات البنك المركزى الخاصة بتقسيط السلع .. وتأثيرها على الأفراد

البنك المركزى المصرى





محمد سالم



أصدر البنك المركزى المصرى الأسبوع الماضى تعليمات لضبط تمويل شركات البيع بالتقسيط والتى من بينها على سبيل المثال شركات (راية ، فاليو ، بى تك ، كونتكت ) .

هذه الضوابط لا يقتصر تأثيرها على تلك الشركات فقط وانما يمتد الى الأفراد المتعاملين معها ، من جانبها تحاول بوابة جريدة "المال" توضيح أثر تلك التعليمات فى التقرير التالى مستخدمة صيغة السؤال والجواب :



بداية ما هى التعليمات الصادرة عن البنك المركزى ؟



بإختصار البنك المركزى شايف ان شراء السلع الإستهلاكية أو المعمرة عبر شركات البيع بالتقسيط واللى منها ( راية وفاليو وبى تك وغيرها) ، لا تخضع لأي جهة رقابية مما قد ينتج عنه ارتفاع معدلات المخاطر وزيادة تعثر العملاء عن سداد الأقساط ، لذلك قرر أن الشركات دى لو حبت تاخد قرض من البنوك علشان تمول بيه عملية البيع التقسيط ، لازم تلتزم بمجموعة ضوابط أهمها :

1 – أن يكون القرض بالعملة المحلية فقط وليس بأى عملة أجنبية

2 – تقوم البنوك بالتأكد من التزام تلك الشركات بعدم تقاضى قسط من العميل يتجاوز 35% من إجمالى دخله .. يعنى لو عميل دخله 1000 جنيه يبقى القسط اللى هتاخده الشركة لا يتجاوز 350 جنيها شهريا

3 - تقرير سنوي يؤكد وجود سياسات واضحة وفعالة لدى الشركة لحساب ومراقبة قيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشهري للفرد.

4 - تقرير ربع سنوي يوضح مدى التزام الشركة بتطبيق الحد الأقصى لنسبة قيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشهري للفرد المقرر من البنك المركزي (حاليا 35% تصل إلى 40% في حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصي).

5 - قيام البنوك بإدراج بنود في العقود المبرمة بينها وبين الشركات العاملة في مجال تمويل البيع بالتقسيط للتأكد من أنها تقوم بالاطلاع على البيانات الائتمانية الواردة بتقرير الشركة المصرية للاستعلام الائتماني "I-Score" لتحليل سلوك سداد العميل وتقييمه، بالإضافة إلى قيام الشركات بالإقرار لشركة "I-Score" بالسلوك الائتماني لعملائها.





طيب ايه علاقة اللى هيشترى حاجة بالقسط بضوابط البنك المركزى ؟



أى شركة تخضع لهذه الضوابط مش هتقدر تبيع حاجة قسطها يتجاوز 35% من إجمالى دخل العميل ، يعنى لو شركة (x) على سبيل المثال عرضت بيع شاشة تلفزيون بقيمة 5000 جنيه بأقساط شهرية 412 جنيها على مدة 12 شهرا ، وانت مرتبك 1000 جنيه فى الشهر ، فمش هتقدر تشتريها لان قيمة القسط تتجاوز 35% من المرتب.

بالتالى لازم الشركة تزود فترة التقسيط الى 20 شهرا مثلا علشان تقدر تنزل قيمة القسط الشهرى اللى هيدفعه العميل بحيث لا يتجاوز 35% من إجمالى دخله.



الحاجة التانية ، ضوابط المركزى بتلزم شركة البيع بالتقسيط أنها تستعلم عنك من خلال شركة تانية اسمها المصرية للاستعلام الإئتمانى (اى سكور) علشان تعرف اذا كنت واخد قروض من البنوك والا لأ ، أو اذا قمت بشراء سلع من شركات تانية ممكن سيارة أو شقة وبتسدد لها أقساط ، طيب أية المشكلة ؟ . المشكلة انك لو واخد قرض مثلا وبتسدد قسط 350 جنيه فانت كده مش هتقدر تشترى اى حاجة لانك وصلت لنسبة 35% من دخلك

وده ينطبق أيضا لو انت شارى عربية او شقة أو اى سلعة تانية وبتسدد لها قسط 350 جنيها .



حاجة تانية انك لو خدت قرض او بطاقة ائتمان وتعثرت فى سداد الأقساط خلال آخر 5 سنوات ، ممكن ما تقدرش تقسط اى سلعة لو قامت الشركة بالإستعلام عنك ، لانها هتخاف تقسط لك حاجة.

بس ده لا ينفى انها ممكن تبيع لك وتتحمل المخاطر رغم التقرير السلبى من شركة اى سكور





هل تنطبق هذه الضوابط على كل الشركات اللى بتقسط السلع ؟



لأ .. لان ضوابط البنك المركزى تنطبق فقط على الشركات اللى بتاخد فلوس من البنوك علشان تشترى سلع كاش وتبيعها بالتقسيط ، اى شركة تانية غير كده لا تنطبق عليها هذه الضوابط .. زى شركة بى تك التى قالت انها تقوم بالتمويل من أموالها الخاصة وبتستعلم عن العملاء بنظام خاص بها.

