الحد الأدنى للراتب المطلوب لتقسيط أرخص 5 سيارات بمصر

أسعار أرخص 10 سيارات أوتوماتيك في مصر

المال- خاص:



أدت التعليمات الصادرة عن البنك المركزى المصرى، بإلزام شركات تمويل البيع بالتقسيط وشركات السيارات بعدم تجاوز القسط الشهرى 35% من قيمة الراتب إلى خروج شريحة كبيرة من قائمة العملاء المحتملين لسوق السيارات؛ نظرًا لارتفاع قيمة الحد الأدنى للراتب المسموح بالتقسيط لصاحبه.



وفيما يلى محاولة لاستكشاف تأثير هذه القرارات عبر استعراض الرواتب الدنيا المطلوبة لتقسيط أرخص 5 سيارات فى السوق المحلية، حسب بيانات شركة "كونتكت" المتخصصة فى تمويل السيارات، وكذلك فى حال دفع أقل مقدم مسموح به، والذى يتراوح بين 20 و30%؛ مع السداد خلال 5 سنوات، مع العلم أن البيانات ستختلف فى حالة دفع مقدم أعلى من ذلك، أو فى حال الرغبة فى تغيير فترة السداد عن الفترة المذكورة.



وبالنسبة لأرخص سيارة فى مصر وهى "سوزوكى ألتو"؛ فإن الراتب الأدنى المطلوب من العميل الراغب فى تقسيطها هو 9317 جنيهًا، لدفع قسط شهرى يعادل 3261 جنيهًا، مع مقدم 14.8 ألف جنيه تعادل 20% من قيمة السيارة البالغة 130 ألف جنيه.



أما "شنجان بينى مينى" التى تحتل المرتبة الثانية بقائمة أرخص السيارات الجديدة؛ فإن الحد الأدنى للراتب المطلوب لتقسيطها هو 8186 جنيهًا؛ لدفع قسط شهرى 2865 جنيهًا، مع مقدم 42 ألف جنيه توازى 30% من قيمة السيارة.



ويلاحظ أن الراتب المطلوب لتقسيط "شنجان بينى مينى" أقل من المطلوب لتقسيط "سوزوكى ألتو" لأن المقدم المدفوع فى الأخيرة يعادل 20% فقط من قيمتها، فى حين أن أقل مقدم مسموح به لتقسيط "بينى ميني" يعادل 30% من قيمتها بما يؤدى إلى انخفاض القسط الشهرى المطلوب، وكذلك الراتب الأدنى.



أما "لادا جرانتا" التى تأتى فى المرتبة الثالثة بقائمة أرخص السيارات؛ فإن الراتب الأدنى لتقسيطها هو: 10492 جنيهًا؛ لدفع قسط 3672 جنيهًا شهريًا، مع مقدم 31.4 ألف جنيه تعادل 20% من سعر السيارة البالغ 157 ألف جنيه،



فيما "سينوافا A1" والتى تبلغ أسعارها أيضًا للفئة الأولى 157 ألف جنيه، فإن الراتب المطلوب لتقسيطها هو 6557 جنيها مع دفع مقدم 78.5 ألف جنيه، يعادل 50% من ثمن السيارة، فيما يقدر القسط الشهر الذى يوزاى 35% من الراتب بـ 2295 جنيهًا.



وتتوفر "سينوفا A1 " فى مصر بـ 4 فئات أخرى تبدأ أسعارها من 161 ألف جنيه للفئة الثانية، وتصل إلى 184 ألفا للفئة الأعلى، مما يعنى ارتفاع الراتب الأدنى المطلوب لتقسيط هذه الفئات.



ويصل الراتب الأدنى لتقسيط "هايما M3 " إلى 6845 جنيهًا لكن مع دفع مقدم 81.9 ألف جنيه تعادل 50% من سعر السيارة البالغ 163.9 ألف جنيه، وقسط شهرى 2396 جنيهًا، ويتوافر من السيارة فئتان أعلى مما يعنى زيادة الراتب الأدنى المطلوب لتقسيطها.